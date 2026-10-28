Совы, подземелья и тайны фауны: Музей природы в Риге готовит семейную программу на Хеллоуин

В субботу, 31 октября, в Латвийском национальном музее природы в Риге пройдёт семейное мероприятие «Тёмная сторона природы». Детей и взрослых ждут познавательные занятия о животных и растениях с необычными особенностями, сообщает агентство LETA со ссылкой на специалиста по связям с общественностью музея Полину Шкиньке.

На специально подготовленных познавательных станциях посетители смогут узнать о животных, которые обитают в пещерах и под землёй, а также о том, как они приспосабливаются к выживанию в необычных условиях.

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В экспозиции «Растения и грибы Латвии» расскажут о диких растениях с необычным поведением. В зале латвийских птиц посетители смогут поближе познакомиться с совами и узнать, в какое время суток они наиболее активны.

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Семьям предлагают прийти в тематических костюмах, посвящённых тёмной стороне природы. Участников в костюмах ждут небольшие подарки-сюрпризы.

Мероприятие продлится с 10:00 до 15:00. Предварительная регистрация не требуется, однако для посещения музея необходимо приобрести входной билет.