28 октября 2026, 16:00

Сокращения в airBaltic: под угрозой около 300 рабочих мест в экипажах

Сокращения в airBaltic: под угрозой около 300 рабочих мест в экипажах

Около 300 работающих в airBaltic пилотов и бортпроводников могут попасть под сокращение. По данным Латвийского авиационного профсоюза (LAA), с 31 октября сотрудники начнут узнавать, кто сохранит работу. Все планируемые сокращения бортпроводников затронут рижскую базу.

Как сообщает LETA со ссылкой на LAA, речь идёт примерно о 100 пилотах и 200 бортпроводниках. В это число не входят сотрудники, уже добровольно покинувшие компанию после начала процедуры коллективного увольнения.

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Главный спор касается правил отбора. По утверждению профсоюза, airBaltic использует внутренние рейтинги сотрудников, но окончательные критерии, их вес и методику применения с представителями работников не согласовала. LAA требует приостановить оценку и возобновить консультации.

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Профсоюз также обращает внимание на планы перевести 60–80 пилотов на договоры через швейцарское агентство: они перестанут быть непосредственными сотрудниками airBaltic, но продолжат работать для перевозчика. Эти сведения LAA приводит со ссылкой на документы судебной реструктуризации компании.

Сокращения связаны с уменьшением масштабов деятельности авиакомпании. Ранее сама airBaltic сообщала, что изменения могут затронуть 500–700 должностей во всём предприятии, включая базы в Риге, Вильнюсе и Таллине. Это более широкая оценка, чем нынешние данные о 300 членах экипажей; складывать эти цифры нельзя. Компания подчёркивала, что окончательный масштаб изменений ещё может корректироваться.

Одновременно airBaltic проходит финансовую реорганизацию по американской процедуре Chapter 11. По заверению перевозчика, полёты продолжаются по расписанию, а купленные билеты и бронирования остаются действительными.

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Сокращения в airBaltic: под угрозой около 300 рабочих мест в экипажах

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