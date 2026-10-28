Сокращения в airBaltic: под угрозой около 300 рабочих мест в экипажах

Около 300 работающих в airBaltic пилотов и бортпроводников могут попасть под сокращение. По данным Латвийского авиационного профсоюза (LAA), с 31 октября сотрудники начнут узнавать, кто сохранит работу. Все планируемые сокращения бортпроводников затронут рижскую базу.

Как сообщает LETA со ссылкой на LAA, речь идёт примерно о 100 пилотах и 200 бортпроводниках. В это число не входят сотрудники, уже добровольно покинувшие компанию после начала процедуры коллективного увольнения.

Читайте нас также Google News Facebook

Главный спор касается правил отбора. По утверждению профсоюза, airBaltic использует внутренние рейтинги сотрудников, но окончательные критерии, их вес и методику применения с представителями работников не согласовала. LAA требует приостановить оценку и возобновить консультации.

Читайте

Профсоюз также обращает внимание на планы перевести 60–80 пилотов на договоры через швейцарское агентство: они перестанут быть непосредственными сотрудниками airBaltic, но продолжат работать для перевозчика. Эти сведения LAA приводит со ссылкой на документы судебной реструктуризации компании.

Сокращения связаны с уменьшением масштабов деятельности авиакомпании. Ранее сама airBaltic сообщала, что изменения могут затронуть 500–700 должностей во всём предприятии, включая базы в Риге, Вильнюсе и Таллине. Это более широкая оценка, чем нынешние данные о 300 членах экипажей; складывать эти цифры нельзя. Компания подчёркивала, что окончательный масштаб изменений ещё может корректироваться.

Одновременно airBaltic проходит финансовую реорганизацию по американской процедуре Chapter 11. По заверению перевозчика, полёты продолжаются по расписанию, а купленные билеты и бронирования остаются действительными.