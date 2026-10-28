Синоптики предупреждают о заморозках и гололедице: какая погода ждёт Латвию в начале ноября

С приходом ноября в Латвии начнётся постепенное похолодание, прогнозируют синоптики. На смену относительно теплой осенней погоде придут заморозки, порывистый ветер и мокрый снег.

Во второй половине текущей недели сохранится преимущественно облачная погода. Местами ожидает дождь и туман. Юго-западный ветер сменит направление на северное и будет слабым. На большей части территории страны температура воздуха в ночные и утренние часы составит +3…+9 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +7…+12 градусов.

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Существенные изменения погоды начнутся 4 ноября. В этот период повысится вероятность мокрого снега.

Если в начале недели температура воздуха еще может достигать +10 градусов, то во второй ее половине ночные показатели опустятся до -5 градусов. Автоводителям следует проявлять повышенную осторожность - на дорогах возможно образование гололедицы.

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По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в первой половине ноября температура воздуха в Латвии опустится на 1–2 градуса ниже климатической нормы. Количество осадков прогнозируется близким к многолетним средним показателям.

Начало ноября пройдет под знаком относительно спокойного геомагнитного фона. По текущим прогнозам специалистов, сильных геомагнитных штормов в первые дни месяца не ожидается.

Уровень Kp-индекса будет находиться в пределах 2–3 баллов (зеленая зона), что соответствует слабым колебаниям магнитосферы Земли. Небольшие геомагнитные возмущения возможны лишь во второй половине первой декады месяца. В эти дни метеочувствительным людям рекомендуется внимательнее следить за своим самочувствием и соблюдать питьевой режим.