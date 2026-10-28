Ремонт улиц и трамвайных путей осложнит движение в центре Риги - что важно знать водителям

LSM

В Риге до 6 ноября будет закрыт съезд с Вантового моста в сторону площади Пилс. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Рижское самоуправление.

На участке площади Пилс от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Торня движение транспорта закрыто. Ограничения связаны с реконструкцией улицы Торня на отрезке от улицы Екаба до улицы Арсенала.

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До 6 ноября здесь также ограничено движение пешеходов. Проехать нельзя и через перекрёсток площади Пилс и улицы Торня.

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В выходные дни ограничения в центре Риги станут ещё ощутимее: ремонт улицы Торня совпадёт с реконструкцией трамвайных путей возле Латвийского Национального театра. Рижское самоуправление рекомендует водителям заранее продумывать маршруты и учитывать возможные задержки.

Во время работ у Национального театра по выходным для движения автомобилей будет открыта одна полоса в каждом направлении. В будние дни доступны все четыре полосы - по две в каждую сторону. Работы, из-за которых приходится сокращать число полос, проводят в выходные, когда машин на дорогах меньше.

Из-за одновременных работ в центре Риги и в районе Вантового моста на выходных движение будет затруднено. Водителям советуют выбирать объездные маршруты и закладывать дополнительное время на дорогу, а также обращать внимание на дорожные знаки.