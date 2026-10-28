От подростков до пенсионера: в Латвии задержали 11 «денежных мулов», работавших на мошенников

В Латвии в течение октября полиция задержала 11 человек, которых подозревают в участии в схемах по выводу похищенных денег. Среди них оказались несовершеннолетние подростки, молодые люди и мужчина пенсионного возраста.

Преступники вербовали помощников через Telegram, предлагали им работу в якобы иностранных компаниях и использовали даже посылочные автоматы для получения денег от обманутых жителей.

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Как сообщает Государственная полиция, задержанные выполняли разные поручения мошенников: забирали наличные у пострадавших, перевозили деньги, получали банковские карты и участвовали в переводе преступно полученных средств.

Таких посредников называют «денежными мулами». Они помогают преступникам перемещать похищенные деньги, иногда даже не встречаясь с организаторами схемы.

Супруги отправили мошенникам 67 690 евро через пакоматы

Один из наиболее крупных эпизодов произошел в Риге. С 12 по 14 октября телефонные мошенники выманили у супружеской пары 67 690 евро и три банковские карты.

Преступники несколько раз звонили пострадавшим, сначала представляясь сотрудниками банка, а затем полицейскими. Они убеждали супругов, что на их счетах происходят подозрительные операции, а неизвестные пытаются оформить на их имя кредит.

Чтобы якобы защитить сбережения, людям предложили передать деньги и банковские карты полиции.

Поверив этой истории, супруги сняли наличные со счетов и вместе с банковскими картами отправили их мошенникам через посылочные автоматы.

В ходе расследования полиция установила четверых предполагаемых участников схемы, которых задержали в Риге и Олайне. Они родились в 2009, 2007, 1997 и 1994 годах.

Выяснилось, что организаторы преступлений искали исполнителей через Telegram.

Во время обысков у одного из задержанных обнаружили 2900 евро, которые, предположительно, принадлежат пострадавшему.

Еще одного молодого человека, 2002 года рождения, задержали 26 октября, когда он пришел к потерпевшей, чтобы забрать выманенные у нее деньги.

Пенсионеру предложили работу в иностранной компании

Другой случай связан с мошенническими инвестиционными платформами.

Летом в социальных сетях распространялись рекламные ролики и изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта. В них известные государственные должностные лица якобы рекомендовали выгодные инвестиции.

Некоторые жители поверили поддельной рекламе и вложили деньги в мошенническую платформу.

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Для получения наличных организованная преступная группа наняла курьера. Ему поручали забирать деньги у пострадавших и доставлять их по указанным адресам, в том числе за пределами Латвии.

14 октября полиция задержала этого курьера - мужчину 1959 года рождения.

Как выяснили следователи, ему предложили работу якобы в иностранной компании. При этом своего работодателя мужчина ни разу не видел: все указания получал дистанционно, по телефону и через приложения для обмена сообщениями.

Его работа заключалась в получении и перевозке чужих наличных денег.

В октябре Управление по борьбе с киберпреступлениями задержало также еще четырех «денежных мулов».

Деньги потребовали «задекларировать»

Еще одна пострадавшая - женщина 1957 года рождения - обратилась в полицию после того, как стала жертвой телефонных мошенников в конце сентября.

Звонившие представились сотрудниками банка и полиции. Они заявили, что женщина обязана задекларировать имеющиеся у нее наличные деньги.

Для этого ей предложили положить купюры в конверт и передать курьеру.

23 сентября женщина отдала неизвестному 2300 евро. А 21 октября полиция задержала предполагаемого курьера - молодого человека 2008 года рождения.

Госполиция предупреждает: предложение получать, перевозить или передавать чужие деньги без понятного и законного основания - серьезный признак вовлечения в преступную деятельность.

Даже если человеку обещают обычную курьерскую работу, он может оказаться участником схемы по легализации преступно полученных средств.

В Латвии за мошенничество в крупном размере или в составе организованной группы предусмотрено лишение свободы на срок от двух до десяти лет.

За легализацию преступно полученных средств в крупном размере или организованной группой наказание еще строже - от трех до 12 лет лишения свободы. В обоих случаях возможна конфискация имущества.

Полиция призывает жителей не доверять неожиданным звонкам, проверять сомнительные предложения о работе и помнить, что настоящие сотрудники банков и полиции не требуют отправлять наличные деньги и банковские карты через пакоматы или передавать их неизвестным курьерам.

Вина задержанных должна быть установлена в предусмотренном законом порядке.