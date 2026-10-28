Метеоры над Латвией: когда в ноябре смотреть на небо и чего ждать от «звездопадов»

В ноябре достигнут максимума несколько метеорных потоков, но обильного дождя из «падающих звёзд» астрономы не обещают. Для жителей Латвии наиболее интересны Тауриды в первой половине месяца и Леониды в ночь с 17 на 18 ноября. Увидеть их можно без телескопа - если найти тёмное место и дождаться ясного неба.

Первыми внимание привлекут Южные Тауриды, максимум которых приходится примерно на 5 ноября. Северные Тауриды достигнут пика около 12 ноября. Это сравнительно неспешные метеоры, среди которых встречаются особенно яркие - болиды. Однако яркость отдельных вспышек не означает высокой частоты: между ними могут проходить долгие минуты.

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Для наблюдений подойдут ночи с 4 на 5 и с 11 на 12 ноября, а также соседние ясные ночи. У Таурид активность растянута во времени, поэтому пропущенная дата максимума не означает, что возможность увидеть их потеряна.

В Латвии Тауриды удобно искать поздним вечером и около полуночи. Созвездие Тельца, откуда словно расходятся их следы, в это время поднимается достаточно высоко. Но смотреть строго на него не обязательно: метеор может прочертить полосу далеко от этой области неба.

Лунные условия в первой половине месяца благоприятны. В Риге 5 ноября Луна взойдёт примерно в 02:50, оставив вечер и начало ночи тёмными. А 11 ноября она зайдёт ещё около 16:22 и ночным наблюдениям практически не помешает. Эти часы рассчитаны для Риги; в других частях Латвии они немного отличаются.

Следующий повод выбраться под звёзды - Леониды в ночь с 17 на 18 ноября. Для Латвии разумно планировать наблюдение после полуночи, особенно во второй половине ночи, когда созвездие Льва поднимается выше. Расчётный максимум приходится примерно на 01:45 по местному времени, однако воспринимать эту минуту как точное начало небесного представления не стоит.

Луна в Риге 17 ноября зайдёт примерно в 23:33, поэтому основная часть ночного наблюдения пройдёт без её засветки.

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Леониды известны быстрыми метеорами и историческими метеорными штормами. В 2026 году подобного шторма не прогнозируют. Ориентир обычной максимальной активности - около 15 метеоров в час при идеальных условиях. Это специальный показатель для очень тёмного неба и высоко расположенного радианта, а не обещание увидеть по метеору каждые четыре минуты. В реальности наблюдатель в Латвии может заметить существенно меньше.

В конце месяца наступят максимумы ещё двух потоков: Альфа-Моноцеротид - около 22 ноября, ноябрьских Орионид - около 28 ноября. Они также доступны с латвийских широт, но для обычного наблюдателя менее перспективны. Повышенной активности Альфа-Моноцеротид в этом году не ожидается, а ноябрьские Ориониды - слабый поток. Обоим помешает яркая Луна: полнолуние приходится на 24 ноября.

Чтобы увеличить шансы, выбирайте открытое место вдали от фонарей и городской засветки: поле или участок побережья с широким обзором неба. Важнее темнота вокруг и отсутствие облаков, чем конкретное название места.

Телескоп и бинокль не нужны: лучше охватывать взглядом большую часть неба. Дайте глазам около получаса привыкнуть к темноте, отложите яркий экран телефона и запаситесь тёплой одеждой, пледом или раскладным креслом. Наблюдать стоит хотя бы час - короткий взгляд в небо легко может прийтись на паузу между метеорами.

Для поездки ориентируйтесь прежде всего на облачность: ясная ночь рядом с максимумом полезнее, чем точная календарная дата под сплошными тучами.