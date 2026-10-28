Кулдига собрала свыше 13 тысяч евро за три месяца работы нового турсбора

С июля по сентябрь туристический сбор принёс Кулдиге 13 587 евро. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на самоуправление.

Туристический сбор в Кулдиге ввели 1 июля 2026 года. Он распространяется на все туристические места размещения, работающие в городе. Всего в Кулдиге насчитывается около 80 таких объектов: семь гостиниц, два гостевых дома, семь домов для отдыха, плюс примерно 80% составляют апартаменты.

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В системе администрирования туристического сбора зарегистрировано 61 место размещения. Из них 45 зарегистрированы в качестве плательщиков сбора. В этих объектах оборудовано в общей сложности 502 спальных места.

Сбор составляет 1,50 евро за каждую ночь, проведённую гостем в Кулдиге. По данным самоуправления, с июля по сентябрь в городе зарегистрировали не менее 9058 ночёвок, за которые необходимо было платить сбор.

Однако эта цифра не отражает общего числа туристов, остановившихся в Кулдиге. От уплаты сбора освобождены люди, приезжающие в город по делам бизнеса, дети и молодёжь до 18 лет, а также гости, которые остаются в Кулдиге более чем на десять ночей. Поэтому фактическое число туристов и ночёвок выше.

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В Центре развития туризма Кулдигского края поясняют, что цель сбора - не только получить дополнительные доходы, но и направить часть средств, поступающих благодаря туристической активности, обратно в туристическую отрасль.

Деньги планируют использовать для продвижения Кулдиги и организации мероприятий, которые помогут привлекать туристов не только летом, но и в другие сезоны. Это позволит продлить туристический сезон и повысить привлекательность города для путешественников.

Информацию о поступлениях от туристического сбора планируют сопоставлять с данными Центрального статистического управления о работе мест размещения и туристических потоках. Это поможет точнее оценить ситуацию в сфере туризма и проверить, насколько полно владельцы и операторы мест размещения участвуют в системе сбора.

Центр развития туризма призывает представителей отрасли проверять правильность предоставляемых сведений, указывать фактическое число проживающих гостей и корректно применять предусмотренные освобождения от уплаты сбора.

Те, кто ещё не зарегистрировался в системе или не подал отчёты за июль, август и сентябрь, могут сделать это сейчас. Если отчёт не был представлен вовремя, необходимо подать недостающие данные.