28 октября 2026, 18:27 Валерия Леонова

Коровы тоже летают: из Рижского аэропорта отправили 240 животных в Узбекистан

Коровы тоже летают: из Рижского аэропорта отправили 240 животных в Узбекистан

Необычные пассажиры отправились из Риги в Ташкент: в ходе двух пробных авиарейсов в Узбекистан доставили 240 молодых голов крупного рогатого скота из Эстонии.

Для Рижского аэропорта это новое направление грузовых перевозок, которое в будущем может открыть дополнительные возможности и для латвийских фермеров.

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Как сообщил Рижский аэропорт, оба рейса прошли успешно. Их задачей было проверить, насколько аэропорт, авиаперевозчик, ветеринарные службы и другие участники готовы к транспортировке живых сельскохозяйственных животных на большие расстояния.

Животных доставили из Эстонии в Ригу автомобильным транспортом, а затем отправили самолетами в столицу Узбекистана.

Главное преимущество нового маршрута - скорость.

По словам руководителя компании AG Handling Яниса Каудзе, перегрузка животных из автомобилей в специальные контейнеры занимает около двух - двух с половиной часов, сообщает Lsm.

Затем следует перелет до Ташкента продолжительностью примерно 4-5 часов. Там животных перегружают на транспорт, который доставляет их к новому месту содержания.

Для сравнения: доставка скота наземным транспортом по альтернативным маршрутам может занимать до месяца

Авиаперевозка обходится дороже, однако значительно сокращает время нахождения животных в пути.

Чтобы принимать такие необычные грузы, Рижскому аэропорту пришлось подготовиться.

В грузовом терминале AG Handling оборудовали специальную площадку для перегрузки крупного рогатого скота. Она должна обеспечивать соблюдение ветеринарных требований и норм благополучия животных.

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Кроме того, потребовалось внести изменения в правила Кабинета министров, официально включив Рижский аэропорт в число пунктов, через которые разрешен вывоз живых сельскохозяйственных животных.

В подготовке проекта участвовали Продовольственно-ветеринарная служба, Таможенное управление Службы государственных доходов, авиакомпания Fly Khiva, грузовой оператор AG Handling и компания Rava Cargo.

Инициатива возникла весной 2026 года, когда эстонские животноводы заинтересовались возможностью экспортировать скот через Ригу в страны Центральной Азии.

В Узбекистане животных закупают для обновления и расширения поголовья скота.

Ранее поставки из стран Балтии осуществлялись и наземным транспортом, однако после закрытия транзитных маршрутов через Россию логистика значительно усложнилась.

Перевозка через другие европейские аэропорты также увеличивает продолжительность доставки. Поэтому Рига может стать удобным пунктом отправки животных из стран Балтии в Центральную Азию.

Хотя первые рейсы организовали по инициативе эстонских животноводов, новым маршрутом уже заинтересовались и фермеры Латвии.

По информации аэропорта, рейсы с животными, выращенными в Латвии, уже согласованы. Следующие полеты запланированы на начало ноября.

В перспективе компания AG Handling рассчитывает принимать животных не только из стран Балтии, но также из Польши и Австрии.

Для Рижского аэропорта это возможность развивать специализированные грузовые перевозки, а для латвийских животноводов - выходить на новые рынки.

 

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