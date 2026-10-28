Советник премьера, новоизбранный депутат Сейма Мартиньш Бренцис был задержан KNAB, а затем отпущен

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в среду провело обыски в рамках дела, возбужденного Европейской прокуратурой (EPPO), о возможном мошенничестве при проведении закупок и злоупотреблении служебным положением, связанном с использованием средств фондов Евросоюза в проекте самоуправления Алуксненского края, сообщает агентство LETA.

KNAB в среду провело уголовно-процессуальные действия в отношении советника премьер-министра Андриса Кулбергса, новоизбранного депутата Сейма Мартиньша Бренциса. Он был задержан, подтвердили агентству LETA в бюро премьер-министра.

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Европейская прокуратура сообщила LETA, что по ее запросу KNAB провело обыски и другие следственные мероприятия в рамках расследования возможного мошенничества при закупках и злоупотребления служебным положением с участием должностных лиц Алуксненского самоуправления.

По версии следствия, должностные лица самоуправления совместно с представителями работающих в городе предприятий, возможно, участвовали в незаконных действиях с целью получения более 1,4 млн евро из Европейского фонда регионального развития (ERAF) для реализации муниципального проекта. Тем самым мог быть нанесен ущерб финансовым интересам как Латвийского государства, так и Европейского союза.

Цель проекта заключалась в строительстве на территории самоуправления трех производственных объектов для последующей сдачи их в аренду предприятиям. Согласно условиям реализации проекта, компании, которые планировали использовать эти объекты, должны были отбираться на открытых, прозрачных и недискриминационных аукционах по аренде, сообщила Европрокуратура.

Собранные EPPO доказательства свидетельствуют о том, что подозреваемые вводили в заблуждение ответственные учреждения и, нарушая условия реализации проекта, построили производственные объекты для заранее выбранных предпринимателей.

Во время проведенных сегодня обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли документы и наличные деньги. Также были изъяты боеприпасы.

Более подробную информацию Европейская прокуратура не предоставила, поэтому общее число лиц, причастных к делу, пока неизвестно.

Ранее KNAB подтвердило, что проводит уголовно-процессуальные действия по делу, возбужденному Европейской прокуратурой 11 февраля этого года.

Премьер-министр: советник отстранен от исполнения обязанностей

Премьер-министр Андрис Кулбергс в среду сообщил журналистам, что узнал о процессуальных действиях Европейской прокуратуры только утром и в настоящее время не располагает подробной информацией о происходящем.

«Я узнал об этом только сегодня утром. Насколько я понимаю, речь идет о процессуальных действиях Европейской прокуратуры. У меня нет более подробной информации, поэтому сейчас я не могу это комментировать. Пусть правоохранительные органы делают свою работу», - сказал премьер-министр.

Кулбергс подчеркнул, что в связи с произошедшим его советник в среду был отстранен от исполнения должностных обязанностей

Премьер-министр заявил, что, если в ходе расследования будет установлена ответственность кого-либо из должностных лиц его бюро, соответствующие решения будут приняты незамедлительно.

По словам Кулбергса, в настоящее время речь идет лишь о процессуальных действиях. Он также добавил, что, насколько ему известно, процессуальные действия связаны с предыдущей деятельностью этого человека, а не с его нынешними обязанностями.

Чуть позже, в среду, 28 октября, повилась новая информация. Бренцис дал журналистам краткий комментарий, подчеркнув, что его руки чисты, сообщает LETA.

Новоизбранный депутат Сейма Мартиньш Бренцис, в отношении которого в среду были проведены процессуальные действия в рамках уголовного дела, возбужденного Европейской прокуратурой (EPPO), не намерен отказываться от мандата депутата 15-го Сейма, поскольку считает, что не совершал ничего противоправного.

Он также заявил, что сотрудничает с правоохранительными органами в ходе расследования.

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В среду Бренцис сообщил журналистам, что утром к нему домой прибыли следователи, которые провели обыск, изъяли несколько устройств хранения данных и документы. После этого состоялась беседа с прокурором и следователем, продолжавшаяся около часа.

По словам политика, должностные лица задавали ему вопросы о проекте самоуправления Алуксненского края, находившемся под надзором Центрального агентства финансов и договоров (CFLA).

Бренцис рассказал, что сначала следователи около двух часов проводили обыск в его квартире, затем осмотрели его автомобиль, после чего его доставили в помещения KNAB.

«Никаких конкретных обвинений мне не предъявили. В течение часовой беседы меня расспрашивали об обстоятельствах реализации проекта», - сказал политик.

Бренцис также сообщил, что к нему не применены никакие меры пресечения и после завершения процессуальных действий он смог отправиться домой.

По его словам, события, которые изучаются в рамках расследования, связаны с проектом, реализованным около четырех лет назад под надзором CFLA, и не имеют отношения ни к его семье, ни к работе в бюро премьер-министра, ни к работе в совете Латвийского университета. Бренцис подчеркнул:

Мои руки чисты. Я стараюсь помочь следствию

Комментируя вопрос о депутатском мандате, он заявил, что в настоящее время не видит причин от него отказываться.

Чем занимался Мартиньш Бренцис

В бюро премьер-министра Бренцис выполнял административные функции, координируя повестку дня заседаний советов по сотрудничеству и связанные с этим организационные вопросы.

Бренцис избран депутатом 15-го Сейма от «Объединенного списка». Ранее он занимал руководящие должности в Центральном агентстве финансов и договоров (CFLA), которое осуществляет надзор за использованием средств фондов ЕС.

Согласно базе данных Службы госдоходов (VID), в 2018 году Бренцис занимал должность директора CFLA, а с 2019 по 2025 год - замдиректора агентства.

В 2025 году Бренцис также входил в совет Латвийского университета в качестве представителя, выдвинутого Министерством образования и науки.

Кроме того, из декларации Бренциса следует, что в 2025 году он занимал должность юридического директора Сейма, являлся членом правления Клуба выпускников ЛУ и членом правления общества «Brīvības 177».