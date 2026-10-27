Младшему - всего 12: за осенние каникулы в Детскую больницу попали 15 подростков с алкогольными и другими отравлениями

Этой осенью число подростков, попавших в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) после употребления алкоголя и других одурманивающих веществ, увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщает агентство LETA со ссылкой на данные больницы.

Только за неделю осенних школьных каникул медицинская помощь потребовалась 15 подросткам, употреблявшим алкоголь или другие вещества. Самому младшему пациенту было всего 12 лет.

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В больнице называют эту тенденцию тревожной и призывают родителей чаще разговаривать с детьми о том, где, как и с кем они проводят свободное время.

Всего за неделю каникул, с 19 по 25 октября, в Центр неотложной медицинской помощи Детской больницы обратились 1279 детей и подростков - в среднем около 180 человек ежедневно.

Это на 20% больше, чем за аналогичную неделю осенних каникул прошлого года. Наибольший поток пациентов пришелся на конец недели.

При этом по сравнению с обычными учебными неделями каникулы оказались относительно спокойными. В сентябре и октябре больница принимала в среднем 1530 пациентов в неделю, а в середине октября их число достигало 1660. Во время каникул обращений было примерно на 17% меньше.

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Почти половину пациентов на прошлой неделе составляли дошкольники, около трети - подростки.

Самой распространенной причиной обращения стали травмы

Каждый третий пациент поступил с ушибами или переломами. Чаще всего дети повреждали пальцы и руки, а у самых маленьких пациентов нередко диагностировали травмы головы.

На втором месте оказались сезонные заболевания: вирусные инфекции верхних дыхательных путей, ларингит, острые гастроэнтериты и воспаления среднего уха.

В Детской больнице напоминают родителям, что заболевших детей следует оставлять дома и возвращать в школу или детский сад только по рекомендации семейного врача.

Медики также призывают позаботиться о безопасности детей на улице: использовать светоотражатели в темное время суток и обязательно надевать шлем при езде на велосипеде или самокате.