В Царникаве появится новый скейт-парк: строительство обойдётся в 266 000 евро

В Царникаве началось строительство бетонного скейт-парка, который планируют открыть весной следующего года. Стоимость работ составит 266 065 евро, сообщает агентство LETA со ссылкой на Адажское краевое самоуправление.

При строительстве обустроят покрытие и установят конструкции для катания на скейтбордах, смонтируют опоры освещения, светильники и кабельные сети. Также благоустроят и озеленят территорию, оборудуют систему отвода дождевой воды.

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Поскольку скейт-парк будет находиться в непосредственной близости от железной дороги, вдоль путей установят ограждение (высота составит 1,5 метра, длина - 130 метров).

Договор на строительство монолитного железобетонного скейт-парка заключён с компанией City Playgrounds. Срок выполнения работ - пять месяцев. Если погодные условия будут благоприятными и технологический перерыв не потребуется, строительство могут завершить уже до конца этого года. Ввести объект в эксплуатацию планируют в начале следующего года.

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В муниципалитете подчеркивают, что новая площадка полностью заменит ранее демонтированный скейт-парк, вернув Царникаве качественную среду для экстремальных видов спорта.

Изначально в бюджете на 2026 год на строительство скейт-парка предусматривалось 200 000 евро, однако предложение компании City Playgrounds по итогам закупки значительно превысило эту сумму. В августе на внеочередном заседании думы было решено выделить дополнительно около 66 000 евро. Общая стоимость строительства с учётом налога на добавленную стоимость составит 266 065 евро.