В Латвии во вторник потеплеет до +13 градусов, синоптики обещают солнце

Во вторник, 27 октября, в Латвии станет теплее: температура воздуха поднимется до +9…+13 градусов. На большей части страны ожидаются солнечные прояснения, а существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Небо будет переменчивым, но дождь вряд ли испортит планы на день. Ветер южного и юго-западного направлений останется слабым или умеренным, хотя на побережье он будет заметно сильнее.

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В Вентспилсе порывы ветра могут достигать 16 м/с. В остальных районах ожидаются более спокойные условия.

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В Риге осадков не предвидится, а облачность в течение дня уменьшится. Воздух прогреется до +12 градусов, ветер будет дуть с юга и юго-запада.

На погоду в Латвии влияет область высокого атмосферного давления. Давление у уровня моря составляет от 1018 гПа в районе Вентспилса до 1024 гПа в Латгалии.