27 октября 2026, 19:35 Наталья Гудемчук/LETA

В Латвии расширяют список причин для замены паспорта и eID-карты: в каких случаях дадут новые документы

В Латвии расширяют список причин для замены паспорта и eID-карты: в каких случаях дадут новые документы
LSM

Правительство Латвии во вторник одобрило изменения, которые расширят перечень оснований для получения нового паспорта или eID-карты, даже если прежний документ ещё действителен. Кроме того, владельцам eID-карт разрешат создавать квалифицированную электронную подпись удалённо, без замены карты. Об этом сообщает Государственная канцелярия.

Новый документ можно будет получить, если изменилась внешность человека, в паспорте закончилось место для новых записей или срок его действия истекает раньше, чем должна завершиться необходимая поездка.

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Также заменить действующий документ разрешат тем, кто хочет получить удостоверение нового образца, столкнулся с незаконным использованием данных прежнего документа или чьи сертификаты, включённые в удостоверение личности, были аннулированы, приостановлены или прекратили действие.

Поддержанные изменения также предусматривают, что сертификат электронной идентификации может использоваться для дистанционного создания электронной подписи.

Планируется, что Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC) обеспечит устройство для дистанционного создания квалифицированной электронной подписи. Решение предусматривает, что идентификация пользователя и авторизация подписи будут выполняться с использованием сертификата электронной идентификации, включенного в удостоверение личности, в то время как сама квалифицированная подпись будет создаваться дистанционно - на управляемом LVRTC устройстве создания квалифицированной электронной подписи.

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В Латвии расширяют список причин для замены паспорта и eID-карты: в каких случаях дадут новые документы

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Лица, у которых включенный в удостоверение личности сертификат квалифицированной электронной подписи является действующим, смогут выбирать: подписывать документ с помощью сертификата, содержащегося в удостоверении личности, или использовать возможности дистанционной квалифицированной электронной подписи.

Как поясняют в Государственной канцелярии, эти изменения существенны примерно для 346 000 владельцев eID-карт, у которых срок безопасности микросхемы истекает 9 декабря этого года. Благодаря изменениям жителям не придется менять eID-карту, приобретать дополнительные устройства или лично обращаться в учреждение.

Поправки вступят в силу 1 декабря 2026 года.

 

 

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В Латвии расширяют список причин для замены паспорта и eID-карты: в каких случаях дадут новые документы

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