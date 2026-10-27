Суд ЕС обязал банки возвращать деньги жертвам мошенников даже при их неосторожности

Банки не вправе отказывать клиентам в немедленном возврате денег, списанных без их согласия, лишь на том основании, что те проявили неосторожность. Такой вывод следует из решения Суда Европейского союза от 15 октября 2026 года. Оно важно и для жителей Латвии: при рассмотрении аналогичных споров латвийские суды должны учитывать толкование законодательства ЕС.

Поводом для разбирательства стала история женщины, которая пыталась продать товар через интернет. Потенциальный покупатель прислал ей ссылку, оказавшуюся мошеннической. Женщина ввела данные для входа в интернет-банк, после чего со счёта исчезло около 700 евро. Банк отказался компенсировать потери, заявив, что клиентка допустила грубую неосторожность.

Читайте нас также Google News Facebook

Когда банк обязан вернуть деньги

В решении по делу C‑70/25 от 15 октября 2026 года Суд ЕС разъяснил: если платёж был неавторизованным, а клиент сообщил о нём без необоснованной задержки, банк, как правило, обязан вернуть средства незамедлительно - не позднее конца следующего рабочего дня после обнаружения операции или получения уведомления.

Само по себе предположение, что клиент недостаточно хорошо защитил данные для входа в банковский аккаунт, не позволяет откладывать возврат. Исключение предусмотрено для случаев, когда у банка есть обоснованные подозрения в мошенничестве со стороны самого клиента и он сообщает об этом компетентному государственному органу.

Иными словами, если человек сам стал жертвой обмана, банк не может автоматически приравнять его неосторожность к участию в мошеннической схеме.

Читайте

Может ли банк потребовать деньги обратно

Решение не означает, что клиент при любых обстоятельствах освобождается от ответственности. Если впоследствии банк докажет, что ущерб возник из-за умышленного или грубо неосторожного нарушения клиентом своих обязанностей, он может потребовать возмещения возвращённых средств.

Однако возможная ответственность клиента - отдельный вопрос. Использовать её как основание для первоначального отказа в незамедлительном возврате денег банк не вправе.

Что это означает для клиентов латвийских банков

Решение Суда ЕС имеет значение и для Латвии. Его толкование норм европейского законодательства обязательно для национальных судов, когда они рассматривают аналогичные споры между банками и клиентами.

При этом важно учитывать границы решения. Оно касается именно неавторизованных платежей - операций, на которые клиент не давал согласия. Это не означает, что банки теперь обязаны компенсировать любые потери, связанные с мошенничеством. В каждом случае необходимо выяснить, как была проведена операция и давал ли владелец счёта разрешение на её совершение.

Если банк отказался вернуть деньги, сославшись на вашу неосторожность, сохраните письменный ответ, выписку со счёта и переписку с предполагаемыми мошенниками. Эти материалы могут пригодиться при оспаривании отказа. Само решение банка ещё не означает, что клиент лишён права требовать возврата средств.