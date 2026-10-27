Семь мотогонщиков получили химические ожоги на соревнованиях в Лиепае

Семь участников соревнований по эндуро получили химические ожоги ног во время заездов на территории бывшего завода Liepājas metalurgs в Лиепае. Спортсмены проехали по участку с потенциально опасными промышленными отходами. Теперь специалисты проверяют, могли ли известковые отложения стать причиной травм и почему эта зона оставалась доступной для гонщиков.
Инцидент произошел 24 октября во время соревнований Amber Piston Hard Enduro. По данным Лиепайской региональной больницы, пострадавшие получили легкие и средние по тяжести химические ожоги голеней. После осмотра их отпустили домой под наблюдение семейных врачей.
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Четверо спортсменов с более серьезными повреждениями дополнительно обратились в Государственный центр ожогов. Представитель комиссии по эндуро Латвийской федерации мотоспорта Каспарс Эркулис сообщил агентству LETA, что среди пострадавших есть участники из всех трех стран Балтии. Федерация поддерживает с ними связь и рекомендовала обращаться к медикам при любых подозрениях на ухудшение здоровья.
На трассе проверяют промышленные отходы
Государственная служба окружающей среды (VVD) взяла пробы почвы для лабораторного исследования. Специалистам предстоит установить, присутствует ли в ней известь и в какой концентрации. Именно с этим веществом связывают возможную причину ожогов.
Территория бывшего металлургического предприятия числится среди загрязненных и потенциально загрязненных мест. Исторически на ней находилась площадка для известковых отходов, через которую и проходила трасса соревнований.
Представитель VVD Айя Ялинска пояснила, что ведомство не согласовывает проведение публичных мероприятий, включая спортивные соревнования. За оценку рисков и безопасность участников отвечает организатор, который должен учитывать в том числе прежнее промышленное использование площадки.
При этом историческое загрязнение само по себе не означает, что вся территория опасна или должна быть полностью закрыта. Однако сведения о возможных рисках необходимо принимать во внимание при организации мероприятий.
Организаторы отрицают халатность
Каспарс Эркулис заявил, что Латвийская федерация мотоспорта получила все необходимые разрешения на проведение соревнований. По его словам, мероприятие и спортсмены были застрахованы, а трасса с заброшенными зданиями, бетонными препятствиями и кирпичными насыпями подходила для состязаний высокого уровня. Гонщики тренировались здесь и раньше, но признаков угрозы здоровью не замечали.
«Это несчастное стечение обстоятельств, в результате которого спортсмены получили химические ожоги, а не халатность или невнимательность организаторов», - заявил Эркулис.
Полиция начала административный процесс по факту причинения телесных повреждений. На месте происшествия также работали сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы и специалисты VVD.
Более 200 гектаров заброшенной промышленной земли
Лиепайская специальная экономическая зона (СЭЗ) управляет обширной территорией бывшего промышленного комплекса. По словам представителя управления Лиги Ратниеце-Кадеге, после перехода земли под управление СЭЗ в ее распоряжении оказалось более 200 гектаров заброшенных участков с историческим загрязнением почвы и грунтовых вод, мазутными озерами и производственными отходами.
Часть территории уже огорожена и закрыта для посетителей. Однако участок с известковыми отходами, где проходили мотогонки, ранее к таким зонам не относился.
В управлении СЭЗ подчеркнули, что восстановление территории, которая более ста лет использовалась для тяжелой промышленности, требует длительной и последовательной работы. Ведомство намерено продолжить ее благоустройство и подготовку к безопасному использованию.
Окончательные выводы о причинах происшествия можно будет сделать после лабораторного анализа почвы. Его результаты должны помочь установить, что именно вызвало химические ожоги и можно ли было предотвратить случившееся.