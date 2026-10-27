27 октября 2026, 10:28

Полицейская овчарка-привидение рассмешила латвийцев, но не все оценили фотосессию

Полицейская овчарка-привидение рассмешила латвийцев, но не все оценили фотосессию

Госполиция Латвии устроила необычную фотосессию со служебной собакой к Хэллоуину. Снимки овчарки в образе привидения вызвали оживлённую реакцию в соцсетях: большинство пользователей оценили чувство юмора полиции, но нашлись и те, кто увидел в публикации повод для возмущения. За ночь фотография собрала около 4 тысяч реакций.

Поклонники полицейских K9-фотосессий не скрывали восторга. «Мне всегда очень нравятся ваши фотосессии с собаками», - написала одна из пользовательниц. Другие тоже поддержали идею, напомнив, что даже серьёзная работа не исключает веселья.

Читайте нас также

«Ого… увидишь такое на улице в темноте - и сразу вспоминаешь номер экстренных служб, 112… А если серьезно - желаю всем сил в работе, четвероногим друзьям - тоже…» - пошутила одна из комментаторов, после чего пожелала полицейским и их четвероногим напарникам выдержки.

Читайте Mixer
Полицейская овчарка-привидение рассмешила латвийцев, но не все оценили фотосессию

Скорпионы, Стрельцы, Тельцы и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на среду…
Полицейская овчарка-привидение рассмешила латвийцев, но не все оценили фотосессию

Юмор на утро 27 октября и стремительные перемены
Полицейская овчарка-привидение рассмешила латвийцев, но не все оценили фотосессию

Девы, Весы, Овны и Раки в гороскопе Анжелы Перл на среду 28 октября
Стопка мягких молочных лепёшек с золотистыми пятнами на светлой керамической тарелке

Молочные лепёшки останутся мягкими: даю тесту отдохнуть и накрываю после…

Некоторые пользователи ограничились короткими, но выразительными реакциями. «Милое привидение», «От такого привидения совсем не страшно» и «Какой очаровательный призрак!» - писали они под публикацией.

Однако нашлись и противники подобной инициативы. Часть комментаторов возмутилась тем, что полиция участвует в праздновании Хэллоуина, который они не считают латвийским праздником. Один из пользователей задался вопросом, не начнут ли полицейские принимать настоящие следы преступления за элементы костюма.

Другие высказались ещё резче, обвинив полицию в поддержке сатанизма. Один из критиков также поставил под сомнение профессиональную подготовку сотрудников и вспомнил о закрытии полицейской академии.

Впрочем, по реакции под публикацией видно, что для большинства снимки стали поводом улыбнуться. А сама фотосессия напомнила, что даже у служебных собак бывают свои звёздные моменты.

google news Подпишитесь на нас
Полицейская овчарка-привидение рассмешила латвийцев, но не все оценили фотосессию

Скорпионы, Стрельцы, Тельцы и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на среду…
Полицейская овчарка-привидение рассмешила латвийцев, но не все оценили фотосессию

Юмор на утро 27 октября и стремительные перемены

В мире

В Швейцарии опасаются обрушения ледяной глыбы весом 250 тысяч тонн: под угрозой горная деревня
27 октября, 10:58
Трамп пообещал миллион долларов за доказательства фальсификаций на выборах в США
27 октября, 09:28
Вильнюс попал в рейтинг недорогих рождественских ярмарок Европы, а Риги в списке нет
В Швейцарии опасаются обрушения ледяной глыбы весом 250 тысяч тонн: под угрозой горная деревня
26 октября, 21:03 21:03
Куратор королевского ботанического сада погиб под деревом во время шторма, обрушившегося на Великобританию
В Швейцарии опасаются обрушения ледяной глыбы весом 250 тысяч тонн: под угрозой горная деревня
ВИДЕО
26 октября, 19:32 19:32
МИД Норвегии ответил Трампу на претензии из-за Нобелевской премии
В Швейцарии опасаются обрушения ледяной глыбы весом 250 тысяч тонн: под угрозой горная деревня
26 октября, 19:01 19:01
В США может появиться новый штат: будет проведен референдум
В Швейцарии опасаются обрушения ледяной глыбы весом 250 тысяч тонн: под угрозой горная деревня
26 октября, 18:30 18:30
Часы снова перевели. Литва хочет добиться решения ЕС об отмене сезонной смены времени
В Швейцарии опасаются обрушения ледяной глыбы весом 250 тысяч тонн: под угрозой горная деревня
26 октября, 18:00 18:00
Лула избран на четвёртый срок: Болсонару требует отменить результаты выборов в Бразилии
Робот-пылесос со станцией самоочистки в современной гостиной
26 октября, 17:00 17:00
Дорогой робот-пылесос действительно экономит время? Семь проверок до покупки
В Швейцарии опасаются обрушения ледяной глыбы весом 250 тысяч тонн: под угрозой горная деревня
26 октября, 16:05 16:05
Во Франции кот вернулся к хозяевам спустя 12 лет после пропажи
В Швейцарии опасаются обрушения ледяной глыбы весом 250 тысяч тонн: под угрозой горная деревня
26 октября, 15:30 15:30
В Германии круизный лайнер столкнулся с двумя грузовыми судами: путешествие отменили
В Швейцарии опасаются обрушения ледяной глыбы весом 250 тысяч тонн: под угрозой горная деревня
26 октября, 14:30 14:30
В Швейцарии опасаются обрушения ледяной глыбы весом 250 тысяч тонн: под угрозой горная деревня

Латвия

В Литве растёт контрабанда табачных изделий из Латвии
ФОТО
27 октября, 10:28
Полицейская овчарка-привидение рассмешила латвийцев, но не все оценили фотосессию
27 октября, 09:58
Три штрафа за выходные: водитель обвинил CSDD в неожиданной смене знаков на Юрмальском шоссе
В Литве растёт контрабанда табачных изделий из Латвии
27 октября, 08:58 08:58
Семь мотогонщиков получили химические ожоги на соревнованиях в Лиепае
В Литве растёт контрабанда табачных изделий из Латвии
27 октября, 08:28 08:28
В Латвии во вторник потеплеет до +13 градусов, синоптики обещают солнце
В Литве растёт контрабанда табачных изделий из Латвии
27 октября, 07:58 07:58
Генпрокуратура Латвии проверяет выдачу гражданства индийской исследовательнице и изучит историю её мужа
В Литве растёт контрабанда табачных изделий из Латвии
26 октября, 23:58 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя рижанка Рита Амелия не говорит, нужна помощь для оплаты терапии
В Литве растёт контрабанда табачных изделий из Латвии
26 октября, 20:29 20:29
Четыре района Риги предупреждают о возможном помутнении воды: где и когда пройдут работы
В Литве растёт контрабанда табачных изделий из Латвии
26 октября, 16:35 16:35
Сказочный лес из огней: Ботанический сад Риги приглашает на фестиваль света
В Литве растёт контрабанда табачных изделий из Латвии
26 октября, 15:01 15:01
Во вторник в Латвии ожидается сухая и солнечная погода
В Литве растёт контрабанда табачных изделий из Латвии
26 октября, 13:32 13:32
В 47 детсадах Риги запускают проект по распознаванию скрытых проблем у детей
В Литве растёт контрабанда табачных изделий из Латвии
26 октября, 12:35 12:35
В Литве растёт контрабанда табачных изделий из Латвии

ЧП

В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
ВИДЕО
25 октября, 11:38
В Риге столкнулись две фуры, один из водителей погиб на месте аварии
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
25 октября, 10:19
Смертельная авария на дороге Тукумс - Кулдига унесла жизнь водителя BMW
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
20 октября, 20:48
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
19 октября, 11:58
В похоронном бизнесе Латвии выявили картельный сговор и назначили штрафы на 47 тысяч евро
18 октября, 20:35
В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
15 октября, 18:59
Мощные ливни в Стамбуле: трое погибших, тысячи эвакуированных и закрытые школы
13 октября, 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме

Бизнес

Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
20 октября, 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном

Культура

Кино, Верди, рок и древние песнопения: куда пойти в Латвии 24–25 октября
26 октября, 19:59
В возрасте всего 46 лет умер актёр, чей голос был знаком миллионам детей.
Кино, Верди, рок и древние песнопения: куда пойти в Латвии 24–25 октября
26 октября, 09:16
«Архитектура тишины»: осенняя медитация Раймонда Стапранса
Кино, Верди, рок и древние песнопения: куда пойти в Латвии 24–25 октября
25 октября, 19:00
31 октября в Латвии пройдет «Ночь легенд»: усадьбы и замки откроют для посетителей
25 октября, 17:40
Загляни в закулисье: Латвийский театр кукол приглашает подростков на мастер-классы по созданию головных уборов
24 октября, 13:40
Балтийский барочный оркестр выступит на лондонском фестивале - перед поездкой музыканты дадут открытую репетицию в Риге
23 октября, 21:09
Астрономы определили точную дату, когда Ван Гог написал картину «Звездная ночь»
23 октября, 20:41
Новый Бонд всё ближе: кинопресса сообщила о финальных пробах на роль агента 007
23 октября, 20:33
Кино, Верди, рок и древние песнопения: куда пойти в Латвии 24–25 октября

Mixer

Девы, Весы, Овны и Раки в гороскопе Анжелы Перл на среду 28 октября
27 октября, 10:50
Возвращение ретроградной Венеры в Весы: влияние на каждый знак зодиака
Девы, Весы, Овны и Раки в гороскопе Анжелы Перл на среду 28 октября
27 октября, 10:20
Девы, Овны, Стрельцы и Козероги в ультракоротком гороскопе на среду 28 октября (+совет)
Девы, Весы, Овны и Раки в гороскопе Анжелы Перл на среду 28 октября
27 октября, 10:03
Пять новых сериалов на любой вкус: от семейной саги до встречи с морским чудовищем
27 октября, 09:35
Три лака и три хитрых отличия: справитесь за 20 секунд?
27 октября, 09:09
Скорпионы, Стрельцы, Тельцы и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на среду 28 октября
27 октября, 08:59
Тест на вечеринке: выберите напиток и узнайте, кто вы на празднике жизни - душа компании, тихий наблюдатель или главный по самоконтролю
27 октября, 08:21
Юмор на утро 27 октября и стремительные перемены
27 октября, 08:08
Девы, Весы, Овны и Раки в гороскопе Анжелы Перл на среду 28 октября

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро
26 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя рижанка Рита Амелия не говорит, нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро
24 октября, 21:08
«Особенные» фигуристы тренера Ольги Нечаевой привезли из Словакии «золото» и «серебро»
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро
22 октября, 18:00
«Зеленая лампа»: за два дня для Николь из Даугавпилса полностью собрана нужная сумма. Спасибо всем!
21 октября, 12:00
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит ни слова. Нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
19 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
19 октября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Паула Ружелло полностью собрана нужная сумма.
16 октября, 17:06
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро

Спорт

Месси прибыл в Испанию, где сегодня получит премию принцессы Астурийской
27 октября, 08:26
«Золотой мяч» впервые вручили в Лондоне, а его обладателем стал Гарри Кейн
Месси прибыл в Испанию, где сегодня получит премию принцессы Астурийской
26 октября, 17:35
СМИ: Месси пропустит церемонию «Золотого мяча» в Лондоне
Месси прибыл в Испанию, где сегодня получит премию принцессы Астурийской
26 октября, 10:28
«Золотой мяч-2026» вручат уже сегодня: Месси, Мбаппе, Ямаль и еще 27 претендентов
26 октября, 07:59
Мбаппе сломал прогнозы: «Реал» обыграл «Барселону» и вернул интригу в чемпионат Испании
25 октября, 13:37
Мбаппе против Ямаля: кто победит в Эль Класико? Статистика, интриги и прогноз
23 октября, 20:00
Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
23 октября, 13:59
Порзиньгис может завершить карьеру: Golden State Warriors выступил с заявлением
23 октября, 12:29
Месси прибыл в Испанию, где сегодня получит премию принцессы Астурийской
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас