Полицейская овчарка-привидение рассмешила латвийцев, но не все оценили фотосессию

Госполиция Латвии устроила необычную фотосессию со служебной собакой к Хэллоуину. Снимки овчарки в образе привидения вызвали оживлённую реакцию в соцсетях: большинство пользователей оценили чувство юмора полиции, но нашлись и те, кто увидел в публикации повод для возмущения. За ночь фотография собрала около 4 тысяч реакций.

Поклонники полицейских K9-фотосессий не скрывали восторга. «Мне всегда очень нравятся ваши фотосессии с собаками», - написала одна из пользовательниц. Другие тоже поддержали идею, напомнив, что даже серьёзная работа не исключает веселья.

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«Ого… увидишь такое на улице в темноте - и сразу вспоминаешь номер экстренных служб, 112… А если серьезно - желаю всем сил в работе, четвероногим друзьям - тоже…» - пошутила одна из комментаторов, после чего пожелала полицейским и их четвероногим напарникам выдержки.

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Некоторые пользователи ограничились короткими, но выразительными реакциями. «Милое привидение», «От такого привидения совсем не страшно» и «Какой очаровательный призрак!» - писали они под публикацией.

Однако нашлись и противники подобной инициативы. Часть комментаторов возмутилась тем, что полиция участвует в праздновании Хэллоуина, который они не считают латвийским праздником. Один из пользователей задался вопросом, не начнут ли полицейские принимать настоящие следы преступления за элементы костюма.

Другие высказались ещё резче, обвинив полицию в поддержке сатанизма. Один из критиков также поставил под сомнение профессиональную подготовку сотрудников и вспомнил о закрытии полицейской академии.

Впрочем, по реакции под публикацией видно, что для большинства снимки стали поводом улыбнуться. А сама фотосессия напомнила, что даже у служебных собак бывают свои звёздные моменты.