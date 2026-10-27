Каждый второй житель Латвии уже пользуется искусственным интеллектом, а традиционные СМИ теряют аудиторию

Искусственный интеллект стремительно входит в повседневную жизнь жителей Латвии. Всего за два года доля людей, использующих ИИ, выросла почти втрое. Одновременно сокращается ежедневная аудитория латвийских СМИ, а молодежь все чаще узнает о событиях не из новостных изданий, а из соцсетей.

Об этом свидетельствуют результаты исследования медиаграмотности жителей Латвии, проведенного по заказу Национального совета электронных СМИ (NEPLP), сообщает агентство LETA.

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За последний год инструментами искусственного интеллекта пользовались 52% опрошенных

В 2025 году таких было 29%, а в 2024-м - всего 19%.

Заметно выросла и уверенность людей в собственных навыках: 55% считают, что способны пользоваться ИИ самостоятельно, без посторонней помощи. Год назад так отвечали 32%, а два года назад - 27%.

Наибольшей популярностью пользуются текстовые ИИ-помощники, включая ChatGPT, Claude и Google Gemini. Их использовали 43% респондентов. Генераторами изображений пользовались 16%, инструментами для создания презентаций и дизайна - 14%, а для генерации видео - 8%.

Молодежь использует ИИ для учебы и общения

Среди жителей Латвии в возрасте от 15 до 25 лет искусственный интеллект особенно востребован.

Для учебы и саморазвития его регулярно используют 51% молодых людей, для личных задач - 48%, а для работы - 29%.

Однако исследование выявило и менее привычные способы применения новых технологий: 15% молодежи обращаются к ИИ за психологической поддержкой, 4% используют его для создания виртуальной «дружбы».

Меняются и способы поиска информации. Среди всех опрошенных 67% по-прежнему предпочитают обычные поисковые системы, такие как Google и Bing. Но 19% уже выбирают ИИ, а 14% - ссесоцсети.

У молодежи картина иная: 35% чаще всего ищут информацию с помощью искусственного интеллекта, 46% - через поисковики и 19% - в социальных сетях.

Пока использование ИИ растет, потребление традиционных медиа сокращается.

В 2026 году латвийскими коммерческими СМИ ежедневно пользовались 75% опрошенных. В прошлом году этот показатель составлял 80%, а в 2024 году - 82%.

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У общественных СМИ снижение еще заметнее: за два года доля ежедневной аудитории уменьшилась с 76% до 65%.

Особенно ощутимы перемены среди молодежи. Если в 2024 году коммерческие СМИ ежедневно использовали 79% молодых людей, то теперь - 61%.

При этом меняется не только выбор источников, но и сам способ знакомства с новостями.

Лишь 18% жителей Латвии специально ищут новости. Еще 35% иногда ищут их целенаправленно, а иногда замечают случайно. 29% опрошенных в основном видят новости в лентах соцсетей или рекомендациях.

Среди молодежи 41% узнают о новостях преимущественно случайно, и только 9% ищут их специально.

YouTube лидирует, а TikTok набирает популярность среди старшего поколения

Самой популярной социальной платформой в Латвии остается YouTube: за последние три месяца ею пользовались 85% респондентов. Далее следуют Facebook (81%), TikTok (52%) и Instagram (49%).

Среди молодежи TikTok используют 80%, а Instagram - 76%.

Любопытно, что TikTok становится все популярнее и среди пожилых жителей. За год доля его пользователей в этой возрастной группе выросла с 23% до 41%.

Однако активность в социальных сетях имеет и обратную сторону.

Более четверти опрошенных (27%) признали, что из-за соцсетей за последние три месяца сделали меньше запланированной работы. Еще 23% проверяли телефон в неподходящих ситуациях, 16% заметили ухудшение настроения, 15% - проблемы со сном, а 10% - трудности с концентрацией внимания.

В то же время жители Латвии становятся не только потребителями, но и создателями цифрового контента. За последний год собственные материалы для интернета публиковал 41% опрошенных пользователей, а среди молодежи - 64%.

Исследование проводила компания Latvijas Fakti с мая по июль 2026 года. В опросе участвовали 1525 постоянных жителей Латвии в возрасте от 15 лет. Дополнительно были проведены 71 интервью с участниками начиная с девятилетнего возраста.