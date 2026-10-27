Генпрокуратура Латвии проверяет выдачу гражданства индийской исследовательнице и изучит историю её мужа

Генеральная прокуратура Латвии проверяет обстоятельства предоставления гражданства Индии Дивье Вишванат, а законность аналогичного решения в отношении её супруга Канана Вишваната попросили оценить депутаты партии «Новое Единство». История получила продолжение после того, как Сейм сначала предоставил гражданство исследовательнице, а через неделю отменил собственное решение. Теперь предстоит выяснить, были ли при принятии этих решений нарушения закона.

О начале проверки в отношении Дивьи Вишванат агентству LETA сообщила советник генерального прокурора по вопросам коммуникации Санта Валюма. По её словам, основанием стали возможные нарушения законодательства при предоставлении гражданства. Прокуратура изучила общедоступную информацию и обнаружила основания для проверки.

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15 октября Сейм принял специальный закон о предоставлении гражданства Дивье Вишванат. Однако уже 22 октября парламент отменил его, сославшись на существенные сомнения в законности оснований для такого решения. Президент Латвии Эдгар Ринкевич ранее призвал депутатов устранить возникшие вопросы.

Прокуратуру просят проверить решение 2023 года

Отдельные вопросы возникли к истории её супруга Канана Вишваната, которому латвийское гражданство предоставили ещё в 2023 году на основании специального закона. 26 октября руководитель фракции «Нового Единства» Эдмундс Юревицс направил в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой проверить законность этого решения.

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Политик также попросил оценить возможное влияние парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества на законодательные решения с точки зрения национальной безопасности. Именно эта комиссия вносила законопроекты о предоставлении гражданства обоим супругам. Кроме того, Юревицс просит проверить действия должностных лиц, участвовавших в продвижении соответствующих инициатив.

Заявление депутата пока рассматривается. В прокуратуре сообщили, что решение о дальнейших действиях примут позднее, а имена упомянутых чиновников пока не раскрываются.

Вопросы возникли из-за сведений о научной деятельности

Общественная дискуссия вокруг гражданства Дивьи Вишванат развернулась после сообщений о возможной недостоверности информации о её научной деятельности и квалификации. Сама исследовательница отвергла обвинения и заявила, что переданные парламенту документы были достоверными и проверенными.

Теперь прокуратуре предстоит разобраться в обстоятельствах предоставления гражданства исследовательнице. Возможная проверка решения по её супругу пока находится на стадии рассмотрения. О её результатах и дальнейших действиях ведомства станет известно позднее.