Во вторник в Латвии ожидается сухая и солнечная погода

rezekneszinas.lv

Во вторник, 27 октября, в Латвии будет более сухо и солнечно, чем в предыдущие дни. Дождей в течение дня не ожидается, а воздух прогреется до +9…+13 °C, прогнозируют синоптики.

Ночью местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит +3…+8 °C, на побережье - до +11 °C.

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Днём будет переменная облачность, осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный южный и юго-западный ветер, на побережье порывы могут достигать 14 метров в секунду.

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В Риге во вторник ожидается небольшая облачность и сухая погода. Ночью температура воздуха составит около +7 °C, днём потеплеет до +12 °C.

Восход солнца в Риге ожидается в 7:22, закат - в 16:51.

Геомагнитный фон будет спокойным. Магнитных бурь во вторник не ожидается.