В 47 детсадах Риги запускают проект по распознаванию скрытых проблем у детей

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В ближайшие два года в 47 рижских детских садах внедрят программу «Безопасный и дружелюбный детский сад», которая поможет сотрудникам своевременно выявлять трудности у детей, распознавать риски нарушения их прав и создавать безопасную среду. Об этом агентству LETA сообщили в Латвийской ассоциации SOS - детские деревни.

В рамках программы сотрудники дошкольных учреждений получат знания и навыки, необходимые для раннего выявления эмоциональных трудностей у детей, распознавания рисков насилия и других нарушений прав ребёнка, а также принятия мер для их предотвращения.

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Особое внимание уделят тому, чтобы дети, родители и сотрудники детских садов лучше взаимодействовали друг с другом, а коллективы учреждений работали слаженно. Это поможет педагогам теснее взаимодействовать с семьями и совместно искать решения в ситуациях, когда ребёнку требуется дополнительная поддержка.

Председатель правления Латвийской ассоциации SOS - детские деревни Илзе Палейя отметила, что организация реализует различные инициативы в поддержку детей и семей, содействуя безопасности и благополучию детей как дома, так и в образовательных учреждениях.

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По её словам, безопасная и дружелюбная среда не возникает сама по себе. Она зависит от того, насколько взрослые умеют замечать потребности ребёнка, своевременно выявлять риски и сотрудничать для их устранения.

Палейя подчеркнула, что программа направлена не только на повышение безопасности в детских садах, но и на развитие у взрослых навыков, позволяющих вовремя замечать трудности детей, выслушивать их и оказывать необходимую поддержку.

Чем раньше выявлены проблемы и предоставлена необходимая помощь, тем больше шансов успешно их решить, считает Палейя. Она также положительно оценила внимание Рижского самоуправления к детям и их семьям.

Латвийская ассоциация SOS - детские деревни совместно с фондом «Центр Dardedze» реализует программу «Безопасный и дружелюбный детский сад» в Латвии уже десять лет. За это время её внедрили более чем в 70 дошкольных учреждениях страны.