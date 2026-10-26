Сказочный лес из огней: Ботанический сад Риги приглашает на фестиваль света

LSM

С 6 ноября в Ботаническом саду Латвийского университета в Риге можно будет посетить фестиваль света. На территории сада разместят более 200 световых композиций, а длина прогулочного маршрута составит почти два километра, сообщает агентство LETA.

Посетители смогут прогуляться по освещённым аллеям, увидеть световые скульптуры и инсталляции, а также сказочных персонажей. Среди экспонатов будут фигуры животных и птиц, сказочные герои и цветочные сады.

Читайте нас также Google News Facebook

С 6 по 8 ноября фестиваль будет открыт с 17:30 до 21:15. С 12 ноября по 17 января 2027 года его можно будет посетить с 17:00 до 21:15, а с 21 по 31 января - с 17:30 до 21:15.

Читайте

Посещение фестиваля предусмотрено до 22:00.

Организаторы отмечают, что мероприятие рассчитано на широкую аудиторию.