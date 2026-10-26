Козловскис: новому правительству придется решить, может ли Латвия позволить себе Rail Baltica

Будущее железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии вновь оказалось под вопросом. Новому правительству при подготовке государственного бюджета придется оценить, способна ли страна финансировать дальнейшее строительство и в каком объеме его можно продолжать.

Об этом министр сообщения Рихард Козловскис заявил 26 октября в программе TV3 «900 секунд», сообщает LETA.

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По словам министра, прежний подход к реализации проекта больше не соответствует финансовым возможностям государства. Ситуацию осложняют геополитические обстоятельства, растущие расходы и неопределенность с будущим финансированием Евросоюза.

Особую тревогу вызывает то, что нехватка средств существует уже в рамках заключенных договоров, а финансовые обязательства продолжают увеличиваться.

При этом пока невозможно надежно спрогнозировать дальнейший рост стоимости строительства. Соответственно, правительство не располагает ясной картиной того, сколько денег потребуется выделить из государственного бюджета для выполнения действующих контрактов.

Козловскис подчеркнул, что при подготовке следующего бюджета необходимо будет определить конкретный план расходов на Rail Baltica.

Завершить основную трассу к 2030 году невозможно

Проблемы проекта были официально признаны еще в начале октября.

Как отметило Министерство сообщения, независимая международная компания Alvarez & Marsal, проводившая углубленную оценку Rail Baltica, пришла к выводу, что продолжать строительство в прежнем виде невозможно.

Эксперты изучили финансовые, технические, юридические и управленческие аспекты проекта. Выяснилось, что существующий график и доступное финансирование не позволяют реализовать намеченные планы.

По оценке министерства, завершить строительство основной трассы в Латвии к 2030 году технически невозможно

Необходимо не только искать дополнительные средства, но и пересматривать стоимость работ, организацию строительства и контроль расходов.

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В начале октября Кабинет министров поддержал разработку минимальной функциональной конфигурации Rail Baltica - варианта строительства, который позволил бы запустить железнодорожное сообщение при более ограниченных затратах.

До принятия новых решений ранее начатые работы продолжатся в пределах выделенного финансирования. Однако брать на себя новые финансовые или договорные обязательства без разрешения правительства запрещено.

Предусмотрен также пересмотр системы управления проектом.

Сколько денег выделено на 2026 год

На реализацию Rail Baltica в Латвии в 2026 году было запланировано 260 млн евро.

Из этой суммы 247,2 млн евро предназначены непосредственно для строительства, еще 12,8 млн евро - для адаптации проектных решений и управления.

Среди основных направлений финансирования:

120 млн евро - работы на Рижском центральном железнодорожном вокзале;

52 млн евро - строительство станции Rail Baltica в Рижском аэропорту;

75 млн евро - строительство основной трассы;

8 млн евро - адаптация проектных решений на участке от литовской границы до Мисы.

Эти суммы отражают планы финансирования на 2026 год, а не окончательную стоимость объектов.

Сможет ли помочь Евросоюз

Латвия продолжает переговоры с европейскими институтами о финансировании Rail Baltica в следующем бюджетном периоде ЕС - с 2028 по 2034 год.

Балтийские государства добиваются выделения 10 млрд евро на реализацию проекта с сохранением европейского софинансирования на уровне 85%. Однако окончательного решения о предоставлении этих средств пока нет.

Новому правительству предстоит определить не только источники финансирования, но и реалистичные сроки, объемы и приоритеты строительства.

При этом официального решения о прекращении Rail Baltica не принято. Речь идет о пересмотре дальнейшей реализации проекта с учетом реальных финансовых возможностей страны.