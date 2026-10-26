26 октября 2026, 08:59 Валерия Леонова

Дожди, сильный ветер и немного солнца: какой будет погода в Латвии на новой неделе

Дожди, сильный ветер и немного солнца: какой будет погода в Латвии на новой неделе

Последняя неделя октября в Латвии пройдет под знаком привычной осенней погоды. Синоптики прогнозируют дожди, порывистый ветер в начале недели и небольшую передышку от осадков во вторник и среду. При этом существенного похолодания пока не ожидается.

По прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), с 26 октября по 1 ноября погода будет переменчивой. Дождевые облака будут периодически пересекать территорию страны, а температура воздуха днем преимущественно сохранится в пределах +9…+13 градусов.

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Понедельник: дожди и сильный ветер

Рабочая неделя начнется с облачной и ветреной погоды. В понедельник, 26 октября, зона осадков, движущаяся с запада, принесет дождь почти во все регионы Латвии.

Южный и юго-западный ветер усилится, местами его порывы достигнут 15–19 метров в секунду. Ночью наиболее сильный ветер ожидается в западной и центральной частях страны, днем - преимущественно на морском побережье.

Температура воздуха ночью составит +6…+11 градусов, днем - от +9 до +12 градусов.

В Риге воздух прогреется до +11 градусов. День будет облачным, с прояснениями. Временами также ожидается дождь. Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду.

Вторник и среда: дождей станет меньше

Во вторник, 27 октября, и среду, 28 октября, погода постепенно улучшится. Облака будут чередоваться с солнечными прояснениями, а ветер ослабеет.

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Во вторник ночью и утром небольшой дождь еще возможен на западе страны. В среду существенных осадков не прогнозируется.

В ночные и утренние часы местами будет образовываться туман, поэтому водителям следует учитывать возможное ухудшение видимости.

Ночью во вторник температура воздуха понизится до +3…+7 градусов, на побережье будет теплее - до +7…+11 градусов. В ночь на среду станет примерно на один градус прохладнее.

Днем воздух прогреется до +9…+13 градусов.

С четверга дожди вернутся

Во второй половине недели, начиная с четверга, 29 октября, территорию Латвии вновь будут пересекать дождевые облака.

Однако затяжного ненастья пока не ожидается. Солнце временами будет появляться из-за облаков, ветер останется преимущественно слабым или умеренным, южных направлений.

Дожди в разные дни пройдут практически во всех регионах страны, но существенных изменений температуры синоптики не прогнозируют.

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Дожди, сильный ветер и немного солнца: какой будет погода в Латвии на новой неделе

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