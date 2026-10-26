Четыре района Риги предупреждают о возможном помутнении воды: где и когда пройдут работы

С утра вторника, 27 октября, в Югле, Тейке, Чиекуркалнсе и Берги возможно временное помутнение водопроводной воды. Причина - плановая промывка магистрального водопровода, сообщает предприятие «Rīgas ūdens».

Работы запланированы с 9:00 27 октября до 8:00 30 октября. Промоют участок протяжённостью 5,2 километра - от поворота на Лангстини на Видземском шоссе до места выпуска воды в реку Югла. Если необходимого качества воды удастся добиться раньше, работы завершат досрочно.

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Жителям ближайшего пригорода нужно учитывать и возможное отключение: в Лангстини и части Упесциемса Гарканьской волости водоснабжение будет прервано с 9:00 27 октября до 22:00 28 октября. Здесь стоит заранее подготовить запас воды для питья, приготовления еды и бытовых нужд. Для четырёх перечисленных районов Риги сообщается именно о возможном помутнении, а не о всеобщем отключении воды.

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Почему вода может изменить вид? Во время промывки специалисты увеличивают скорость потока и используют воздух, чтобы удалить со стенок труб накопившиеся отложения - частицы железа и минералов. Поднятый осадок может временно сделать воду мутной. Сама процедура нужна для поддержания качества питьевой воды и надёжной работы водопровода.

После промывки возможен и другой эффект - молочно-белый оттенок из-за насыщения воды воздухом. «Rīgas ūdens» подчёркивает: такая белёсость сама по себе безопасна для здоровья. Её важно отличать от помутнения из-за осадка: объяснение о безопасности относится именно к воздуху в воде.

Перед запуском стиральной или посудомоечной машины рекомендуется проверить воду из крана. Если она мутная, стоит отложить использование техники, дать воде стечь и при необходимости очистить сеточку на изливе крана. Если качество воды не восстанавливается или возникают вопросы, можно обратиться в «Rīgas ūdens» по бесплатному телефону 80002122 либо написать на klienti@rigasudens.lv.