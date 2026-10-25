Знаменитая сигулдская трость претендует на особый статус во всём Евросоюзе

«Сигулдская трость» может стать первым ремесленным изделием из Латвии, зарегистрированным в качестве географического указания на уровне Европейского союза. Национальный этап рассмотрения заявки завершён, и теперь начинается процедура, которая позволит защитить название изделия во всех странах ЕС. При этом традицией его изготовления сегодня владеют лишь немногие мастера.

Патентное управление Латвии признало заявку соответствующей условиям регистрации и опубликовало спецификацию изделия на своём сайте. Теперь в течение 3 месяцев заинтересованные лица, имеющие на это законные основания, могут подать возражения против регистрации.

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Если возражений не поступит или их отклонят, заявку передадут в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). После завершения европейской процедуры название «Сигулдская трость» получит защиту на всей территории ЕС.

От туристического атрибута до символа Сигулды

Традиция изготовления сигулдских тростей зародилась в конце XIX века. Она вошла в Национальный список нематериального культурного наследия Латвии в числе первых 6 включённых туда ценностей.

Изначально трости имели практическое назначение. С развитием туризма в Сигулду стали приезжать путешественники по железнодорожным линиям Рига - Псков и Рига - Валка. Город привлекал живописными пейзажами и прогулочными маршрутами по холмистой долине Гауи, где трость помогала преодолевать непростые участки пути.

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Со временем обычный предмет для прогулок превратился в узнаваемый сувенир. Мастера начали украшать изделия выжженными узорами и цветными элементами, придавая каждой трости более выразительный вид.

Сегодня ремесло сохраняют лишь немногие умельцы. Они изготавливают как полноценные трости для ходьбы и опоры, так и небольшие сувенирные варианты.

Какие изделия ЕС защищает по новым правилам

Система географических указаний для ремесленных и промышленных изделий начала действовать в Евросоюзе 1 декабря 2025 года. Она позволяет защищать названия изделий, чьи особенности и репутация связаны с определённой территорией. В Латвии заявки на такую регистрацию принимает Патентное управление.

Если «Сигулдская трость» пройдёт все этапы процедуры, она станет первым латвийским ремесленным или промышленным изделием, получившим такую защиту. При этом в сфере пищевых продуктов у страны уже есть европейские регистрации: 4 географических указания, одно наименование места происхождения и 3 гарантированные традиционные особенности.