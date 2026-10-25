В Риге столкнулись две фуры, один из водителей погиб на месте аварии

В Риге на улице Улброкас столкнулись два грузовика, в результате чего погиб один из водителей. Авария произошла утром и привела к перекрытию участка дороги, а также затруднила движение общественного транспорта, сообщили в Государственной полиции и предприятии Rīgas satiksme.

Вызов экстренных служб поступил в полицию в 8:31. После столкновения движение на месте происшествия полностью остановили, однако позднее автомобили смогли проезжать по одной полосе.

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Последствия аварии затронули и общественный транспорт. По данным Rīgas satiksme, движение на перекрестке улиц Деглава и Улброкас оказалось затруднено.