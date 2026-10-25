Обязательные ID-карты могут уйти в прошлое, но есть важное условие

Министерство умной администрации и регионального развития Латвии (VARAM) поддержало идею отменить обязательное получение ID-карты с 15 лет. Если предложение одобрят, граждане и неграждане страны смогут самостоятельно выбирать между паспортом и удостоверением личности. При этом обязанность иметь документ, удостоверяющий личность, сохранится.

С инициативой выступил глава МВД Янис Домбрава. Позицию VARAM подтверждает письмо министерства Государственной комиссии по управлению и самоуправлению.

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Изначально обязательные ID-карты вводили, чтобы обеспечить жителей Латвии средствами электронной идентификации и электронной подписью. Однако, по мнению министерства, сейчас для этого есть и другие инструменты. Всё больше людей пользуются приложением eParaksts mobile, а число заключённых договоров на его использование достигло примерно 620 тысяч.

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Среди доступных решений VARAM также называет Smart-ID. В перспективе к ним должен добавиться европейский кошелёк цифровой идентичности. Поэтому ID-карта больше не считается единственным способом получить доступ к цифровым услугам.

Однако для отмены обязательного требования необходимо решить одну проблему. Сейчас удалённо заключить договор на использование eParaksts mobile можно только с помощью ID-карты. Владельцам паспортов доступна лишь услуга курьера, поэтому министерство предлагает обеспечить возможность заключать такие договоры лично.

Кроме того, VARAM считает, что при оформлении паспорта или ID-карты человек должен иметь возможность сразу подать заявку на подключение eParaksts mobile. В будущем аналогичный механизм предлагается предусмотреть и для активации европейского кошелька цифровой идентичности.