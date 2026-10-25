31 октября в Латвии пройдет «Ночь легенд»: усадьбы и замки откроют для посетителей

В следующую субботу, 31 октября, в Латвии пройдет ежегодная акция «Ночь легенд», организованная Ассоциацией замков и усадеб Латвии. В этом году мероприятие войдет в международный проект Baltic Manors Route, сообщает агентство LETA.

В рамках проекта фестивали также пройдут в усадьбах Германии, Польши, Дании, Швеции и Литвы.

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Цель Baltic Manors Route - создать международный сертифицированный маршрут по усадьбам, который позволит познакомиться с тем, как исторические места обретают новую жизнь.

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Во многих странах - участницах проекта ассоциации усадеб появились сравнительно недавно. Поэтому для партнеров важен опыт Латвии, где на протяжении последних 25 лет организуют поездки по усадьбам, «Ночь легенд» и другие мероприятия.

Информацию о программе «Ночи легенд» можно найти на сайте pilis.lv и на страницах Ассоциации замков и усадеб Латвии в социальных сетях.

Ассоциация была основана в 2000 году. Ее цель - сохранение культурно-исторического наследия Латвии, изучение уникальной исторической ценности замков и усадеб, а также содействие их восстановлению и развитию.