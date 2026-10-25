25 октября 2026, 19:00 Наталья Гудемчук/LETA

31 октября в Латвии пройдет «Ночь легенд»: усадьбы и замки откроют для посетителей

31 октября в Латвии пройдет «Ночь легенд»: усадьбы и замки откроют для посетителей

В следующую субботу, 31 октября, в Латвии пройдет ежегодная акция «Ночь легенд», организованная Ассоциацией замков и усадеб Латвии. В этом году мероприятие войдет в международный проект Baltic Manors Route, сообщает агентство LETA.

В рамках проекта фестивали также пройдут в усадьбах Германии, Польши, Дании, Швеции и Литвы.

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Цель Baltic Manors Route - создать международный сертифицированный маршрут по усадьбам, который позволит познакомиться с тем, как исторические места обретают новую жизнь.

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Во многих странах - участницах проекта ассоциации усадеб появились сравнительно недавно. Поэтому для партнеров важен опыт Латвии, где на протяжении последних 25 лет организуют поездки по усадьбам, «Ночь легенд» и другие мероприятия.

Информацию о программе «Ночи легенд» можно найти на сайте pilis.lv и на страницах Ассоциации замков и усадеб Латвии в социальных сетях.

Ассоциация была основана в 2000 году. Ее цель - сохранение культурно-исторического наследия Латвии, изучение уникальной исторической ценности замков и усадеб, а также содействие их восстановлению и развитию.

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Латвия

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25 октября, 19:00
31 октября в Латвии пройдет «Ночь легенд»: усадьбы и замки откроют для посетителей
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25 октября, 11:38
В Риге столкнулись две фуры, один из водителей погиб на месте аварии
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24 октября, 13:40 13:40
Балтийский барочный оркестр выступит на лондонском фестивале - перед поездкой музыканты дадут открытую репетицию в Риге

ЧП

В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
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25 октября, 11:38
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В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
25 октября, 10:19
Смертельная авария на дороге Тукумс - Кулдига унесла жизнь водителя BMW
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В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
19 октября, 11:58
В похоронном бизнесе Латвии выявили картельный сговор и назначили штрафы на 47 тысяч евро
18 октября, 20:35
В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
15 октября, 18:59
Мощные ливни в Стамбуле: трое погибших, тысячи эвакуированных и закрытые школы
13 октября, 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме

Бизнес

Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
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Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
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Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
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Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
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2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
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9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном

Культура

Умер японский писатель, эссеист и кинорежиссер Рю Мураками
25 октября, 19:00
31 октября в Латвии пройдет «Ночь легенд»: усадьбы и замки откроют для посетителей
Умер японский писатель, эссеист и кинорежиссер Рю Мураками
25 октября, 17:40
Загляни в закулисье: Латвийский театр кукол приглашает подростков на мастер-классы по созданию головных уборов
Умер японский писатель, эссеист и кинорежиссер Рю Мураками
24 октября, 13:40
Балтийский барочный оркестр выступит на лондонском фестивале - перед поездкой музыканты дадут открытую репетицию в Риге
23 октября, 21:09
Астрономы определили точную дату, когда Ван Гог написал картину «Звездная ночь»
23 октября, 20:41
Новый Бонд всё ближе: кинопресса сообщила о финальных пробах на роль агента 007
23 октября, 20:33
Кино, Верди, рок и древние песнопения: куда пойти в Латвии 24–25 октября
23 октября, 16:28
В Риге объявят номинантов на музыкальную премию Music Moves Europe Awards
23 октября, 12:05
Умер японский писатель, эссеист и кинорежиссер Рю Мураками

Mixer

18 редких исторических фото, после которых хочется спросить: «Подождите, а это точно было?»
25 октября, 19:05
Смешные картинки за день и способные, но ленивые
18 редких исторических фото, после которых хочется спросить: «Подождите, а это точно было?»
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18 дизайнерских идей, после которых обычные вещи кажутся безнадежно устаревшими
25 октября, 15:28
Ретроградный Меркурий до 13 ноября: бывшие напомнят о себе, а старые тайны выйдут наружу
25 октября, 14:58
Выберите кофемолку - тест покажет, что вас выматывает: чужие проблемы, идеальный порядок или внутренний хомяк с тревогами
25 октября, 14:28
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Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
24 октября, 21:08
«Особенные» фигуристы тренера Ольги Нечаевой привезли из Словакии «золото» и «серебро»
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
22 октября, 18:00
«Зеленая лампа»: за два дня для Николь из Даугавпилса полностью собрана нужная сумма. Спасибо всем!
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
21 октября, 12:00
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит ни слова. Нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
19 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
19 октября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Паула Ружелло полностью собрана нужная сумма.
16 октября, 17:06
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро
15 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии

Спорт

Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти
25 октября, 13:37
Мбаппе против Ямаля: кто победит в Эль Класико? Статистика, интриги и прогноз
Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти
23 октября, 20:00
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Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти
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21 октября, 08:27
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17 октября, 18:17
Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти
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