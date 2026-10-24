Ветер до 20 м/с и дожди: какую погоду синоптики обещают в воскресенье

В воскресенье, 25 октября, в Латвии местами ожидаются дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на воскресенье дожди пройдут на востоке страны. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, южный ветер. На востоке страны местами возможны туман и дымка. Температура воздуха составит +4…+9 °C.

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В Риге ночь будет облачной, но без осадков. Ожидается слабый юго-восточный, южный ветер. Температура воздуха опустится до +6…+8 °C.

Днём дожди преимущественно затронут восточные районы Латвии. Вечером с запада к стране приблизится зона осадков, и дожди ожидаются также в Курземе. Местами облака рассеются.

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Температура воздуха повысится до +10…+13 °C.

Юго-восточный, южный ветер будет умеренным, с середины дня в западных и центральных районах страны - порывистый, на морском побережье до 20 м/с.

В Риге воскресенье будет пасмурным, но без осадков. Юго-восточный, южный ветер во второй половине дня усилится, порывы достигнут 15 м/с. Температура воздуха составит +10…+12 °C.