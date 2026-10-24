В Риге открыли 33 пункта приема листьев: где сдать их бесплатно и какие правила соблюдать

В Риге с 24 октября по 22 ноября жители могут бесплатно сдать опавшие листья и не заполнять ими обычные мусорные контейнеры. Для этого в городе открыли 33 пункта приема, большинство из которых будет работать по выходным. Однако просто привезти листву и оставить ее на площадке не получится - у акции есть несколько обязательных правил.

В этом году количество пунктов почти не изменилось. Единственное исключение - площадка в Зиепниеккалнсе на параллельной улице Виенибас гатве, между домами № 120 и № 116. Ее решили закрыть, поскольку в прошлом году жители пользовались ею не слишком активно, а автомобилистам было неудобно останавливаться для выгрузки листьев.

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Где принимают листья в будние дни

Большинство площадок будет доступно по выходным, но есть и исключение. Пункт на бульваре Узварас, 16А, в Торнякалнсе откроется также в отдельные будние дни, с 9:00 до 19:00. Сдать туда листья можно 26–30 октября, 2–6 ноября, 9–13 ноября, а также 16, 17, 19 и 20 ноября.

Адреса остальных площадок и точное расписание опубликованы на сайте Рижского самоуправления. Перед поездкой стоит проверить график выбранного пункта, чтобы не пришлось искать другую площадку.

Какие правила нужно соблюдать

Главное требование - привозить листья только в часы работы пункта. Оставлять их заранее на территории запрещено. Сами мешки тоже не принимают: листву необходимо высыпать в специальные контейнеры или машины для вывоза отходов, а пустую упаковку забрать с собой.

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В листьях не должно быть другого мусора. Также запрещено привозить на площадки старую бытовую технику, мебель, строительные отходы и листву, смешанную с бытовым мусором.

Во время акции на площадках будут дежурить представители Рижского самоуправления. Они станут координировать прием листьев, следить за движением специализированного транспорта и по возможности помогать пожилым людям выгружать листву из мешков. Муниципальная полиция усилит патрулирование, чтобы пресекать незаконный выброс отходов.

Рижане сдают все больше листвы

Объемы собранных листьев в городе растут. В 2025 году самоуправление приняло 4163 тонны - на 862 тонны больше, чем годом ранее. В 2024 году собрали 3301 тонну, а в 2023-м - 2769 тонн.

Если возникнут вопросы об акции, жители могут позвонить на бесплатный информационный телефон Рижского самоуправления 1201. Обращение передадут ответственному за проект подразделению.