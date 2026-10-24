В Латвии восстановили работу 98% государственных сайтов после угрозы кибератак

В Латвии восстановили доступ к 98% государственных сайтов, которые временно ограничили из-за критических уязвимостей в языке программирования PHP. Специалисты уже зафиксировали попытки кибератак, однако злоумышленникам пока не удалось добиться успеха. Часть ресурсов останется под ограничениями до 26 октября - ведомствам необходимо завершить дополнительные проверки безопасности.

Об этом агентству LETA сообщила организация по предотвращению киберинцидентов CERT.LV. По оценке специалистов, установка обновлений прошла успешно, а принятые меры позволили вернуть доступ к большинству ресурсов. При этом некоторые учреждения решили не спешить с полным восстановлением работы сайтов.

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В CERT.LV пояснили, что временные ограничения не связаны с успешным взломом государственных систем. Это превентивная мера, которая должна снизить риск проникновения злоумышленников и дать специалистам время проверить надёжность защиты.

Ограничения ввели 21 октября после обнаружения критических уязвимостей PHP на глобальном уровне. Этот язык программирования широко используют при создании сайтов, поэтому проблема затронула потенциально большое количество интернет-ресурсов. Государственным учреждениям и предприятиям рекомендовали проверить свои системы и установить доступные обновления безопасности.

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Разработчики PHP также опубликовали рекомендации для пользователей устаревших версий программного обеспечения, поддержка которых прекращена. Однако такие меры позволяют лишь частично снизить риски и не заменяют полноценного обновления. Если перевести систему на безопасную версию PHP невозможно, специалисты рекомендуют временно отключить её от публичного доступа в интернете.

Отдельно CERT.LV разъяснила, как ограничения влияют на доступ к государственным услугам из-за границы. Жители Латвии, находящиеся за рубежом и пользующиеся услугами латвийских мобильных операторов, могут обращаться к ресурсам и электронным сервисам, работа которых уже восстановлена. Остальным пользователям советуют связаться со своим поставщиком услуг и уточнить, есть ли альтернативные способы получить необходимую информацию.

Специалисты продолжают следить за попытками эксплуатации уязвимостей. Окончательное восстановление доступа к оставшимся ресурсам будет зависеть от результатов дополнительных проверок.