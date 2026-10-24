24 октября 2026, 08:58

В Латвии восстановили работу 98% государственных сайтов после угрозы кибератак

В Латвии восстановили работу 98% государственных сайтов после угрозы кибератак

В Латвии восстановили доступ к 98% государственных сайтов, которые временно ограничили из-за критических уязвимостей в языке программирования PHP. Специалисты уже зафиксировали попытки кибератак, однако злоумышленникам пока не удалось добиться успеха. Часть ресурсов останется под ограничениями до 26 октября - ведомствам необходимо завершить дополнительные проверки безопасности.

Об этом агентству LETA сообщила организация по предотвращению киберинцидентов CERT.LV. По оценке специалистов, установка обновлений прошла успешно, а принятые меры позволили вернуть доступ к большинству ресурсов. При этом некоторые учреждения решили не спешить с полным восстановлением работы сайтов.

Читайте нас также

В CERT.LV пояснили, что временные ограничения не связаны с успешным взломом государственных систем. Это превентивная мера, которая должна снизить риск проникновения злоумышленников и дать специалистам время проверить надёжность защиты.

Ограничения ввели 21 октября после обнаружения критических уязвимостей PHP на глобальном уровне. Этот язык программирования широко используют при создании сайтов, поэтому проблема затронула потенциально большое количество интернет-ресурсов. Государственным учреждениям и предприятиям рекомендовали проверить свои системы и установить доступные обновления безопасности.

Читайте Mixer
В Латвии восстановили работу 98% государственных сайтов после угрозы кибератак

Шоколад, слива и немного золота: 7 идей маникюра на ноябрь, которые…
В Латвии восстановили работу 98% государственных сайтов после угрозы кибератак

Натрите яйцо на тёрке: тост с авокадо, который легко приготовить как в кафе
В Латвии восстановили работу 98% государственных сайтов после угрозы кибератак

Скорпионы, Львы, Близнецы и Весы в гороскопе Анжелы Перл на воскресенье 25…
В Латвии восстановили работу 98% государственных сайтов после угрозы кибератак

Смешные картинки на утро 24 октября и мошенники

Разработчики PHP также опубликовали рекомендации для пользователей устаревших версий программного обеспечения, поддержка которых прекращена. Однако такие меры позволяют лишь частично снизить риски и не заменяют полноценного обновления. Если перевести систему на безопасную версию PHP невозможно, специалисты рекомендуют временно отключить её от публичного доступа в интернете.

Отдельно CERT.LV разъяснила, как ограничения влияют на доступ к государственным услугам из-за границы. Жители Латвии, находящиеся за рубежом и пользующиеся услугами латвийских мобильных операторов, могут обращаться к ресурсам и электронным сервисам, работа которых уже восстановлена. Остальным пользователям советуют связаться со своим поставщиком услуг и уточнить, есть ли альтернативные способы получить необходимую информацию.

Специалисты продолжают следить за попытками эксплуатации уязвимостей. Окончательное восстановление доступа к оставшимся ресурсам будет зависеть от результатов дополнительных проверок.

google news Подпишитесь на нас
В Латвии восстановили работу 98% государственных сайтов после угрозы кибератак

Девы, Рыбы, Козероги и Львы в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 25…
В Латвии восстановили работу 98% государственных сайтов после угрозы кибератак

Шоколад, слива и немного золота: 7 идей маникюра на ноябрь, которые…

В мире

Команда Хегсета сломала принадлежавший Эйзенхауэру глобус
23 октября, 19:21
Франция готовится к новой субботе протестов: 70 тысяч силовиков и закрытые музеи Парижа
ВИДЕО
23 октября, 18:26
Под Парижем мужчина стрелял по прохожим из автомобиля: один погиб, среди раненых - 12-летняя девочка, получившая восемь пуль
Команда Хегсета сломала принадлежавший Эйзенхауэру глобус
23 октября, 18:10 18:10
Ветер до 161 км/ч: шторм «Остин» оставил без света сотни тысяч домов во Франции
Команда Хегсета сломала принадлежавший Эйзенхауэру глобус
23 октября, 17:37 17:37
Украл и проглотил бриллиантовые серьги на $769 тысяч: в США вынесли вердикт по необычному ограблению Tiffany
Команда Хегсета сломала принадлежавший Эйзенхауэру глобус
23 октября, 15:28 15:28
Жители финской деревни обвинили Google в нашествии волков
Команда Хегсета сломала принадлежавший Эйзенхауэру глобус
23 октября, 14:27 14:27
Клинт Иствуд выиграл суд в Литве: за использование его имени придется заплатить 200 тысяч евро
Команда Хегсета сломала принадлежавший Эйзенхауэру глобус
23 октября, 10:35 10:35
Лето 2026 года стало самым смертоносным в Европе: какие страны пострадали от жары сильнее всего
Команда Хегсета сломала принадлежавший Эйзенхауэру глобус
23 октября, 09:30 09:30
В парламенте Албании подрались депутаты: причиной стали студенческие протесты
Команда Хегсета сломала принадлежавший Эйзенхауэру глобус
23 октября, 09:05 09:05
В Тибете произошло землетрясение магнитудой 7: погибли 16 человек, разрушены сотни домов
Команда Хегсета сломала принадлежавший Эйзенхауэру глобус
22 октября, 20:43 20:43
Турист заметил странные следы у ручья - их оставил динозавр 120 миллионов лет назад
Команда Хегсета сломала принадлежавший Эйзенхауэру глобус
22 октября, 20:16 20:16
Команда Хегсета сломала принадлежавший Эйзенхауэру глобус

Латвия

Lux Express продолжит выполнять рейсы из Риги в Лиепаю, Палангу и Клайпеду до января
24 октября, 09:38
Стадион «Skonto» в Риге продали эстонскому девелоперу, который планирует его снести
24 октября, 08:58
В Латвии восстановили работу 98% государственных сайтов после угрозы кибератак
Lux Express продолжит выполнять рейсы из Риги в Лиепаю, Палангу и Клайпеду до января
23 октября, 20:05 20:05
Сигулдская трость может первой среди латвийских ремесленных изделий получить защиту ЕС
Lux Express продолжит выполнять рейсы из Риги в Лиепаю, Палангу и Клайпеду до января
23 октября, 17:01 17:01
Латвийские рыбаки опасаются остановки промысла: спор разгорелся из-за трески
Lux Express продолжит выполнять рейсы из Риги в Лиепаю, Палангу и Клайпеду до января
23 октября, 16:28 16:28
В Риге объявят номинантов на музыкальную премию Music Moves Europe Awards
Lux Express продолжит выполнять рейсы из Риги в Лиепаю, Палангу и Клайпеду до января
23 октября, 15:57 15:57
На месте стадиона «Skonto» планируют строить дома: футболу оставят еще пять лет
Lux Express продолжит выполнять рейсы из Риги в Лиепаю, Палангу и Клайпеду до января
23 октября, 14:59 14:59
В Латвии впервые начали лечить аритмию сердца с помощью роботизированной магнитной системы
Lux Express продолжит выполнять рейсы из Риги в Лиепаю, Палангу и Клайпеду до января
23 октября, 13:27 13:27
Зимой из Риги можно будет улететь в 30 стран: новые направления и дополнительные рейсы
Lux Express продолжит выполнять рейсы из Риги в Лиепаю, Палангу и Клайпеду до января
23 октября, 12:58 12:58
Ринкевич: новое правительство Латвии можно сформировать до 18 ноября
Lux Express продолжит выполнять рейсы из Риги в Лиепаю, Палангу и Клайпеду до января
23 октября, 11:40 11:40
На конкурс по обновлению Эспланады поступила всего одна заявка: Рижская дума пересмотрит условия
Lux Express продолжит выполнять рейсы из Риги в Лиепаю, Палангу и Клайпеду до января
23 октября, 11:00 11:00
Lux Express продолжит выполнять рейсы из Риги в Лиепаю, Палангу и Клайпеду до января

ЧП

В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
20 октября, 20:48
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
19 октября, 11:58
В похоронном бизнесе Латвии выявили картельный сговор и назначили штрафы на 47 тысяч евро
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
18 октября, 20:35
В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
15 октября, 18:59
Мощные ливни в Стамбуле: трое погибших, тысячи эвакуированных и закрытые школы
13 октября, 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
13 октября, 10:26
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
ВИДЕО
10 октября, 09:00
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины

Бизнес

Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
20 октября, 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном

Культура

Названы самые страшные фильмы ужасов в истории: лидер рейтинга не меняется уже четыре года
23 октября, 21:09
Астрономы определили точную дату, когда Ван Гог написал картину «Звездная ночь»
Названы самые страшные фильмы ужасов в истории: лидер рейтинга не меняется уже четыре года
23 октября, 20:41
Новый Бонд всё ближе: кинопресса сообщила о финальных пробах на роль агента 007
Названы самые страшные фильмы ужасов в истории: лидер рейтинга не меняется уже четыре года
23 октября, 20:33
Кино, Верди, рок и древние песнопения: куда пойти в Латвии 24–25 октября
23 октября, 16:28
В Риге объявят номинантов на музыкальную премию Music Moves Europe Awards
23 октября, 12:05
Умер японский писатель, эссеист и кинорежиссер Рю Мураками
22 октября, 21:07
15 лет на чердаке: британский пенсионер продал коллекцию Pokémon более чем за $2 млн
22 октября, 19:51
Перчатку Таноса с драгоценными камнями стоимостью $25 млн выставят на аукцион
22 октября, 14:05
Названы самые страшные фильмы ужасов в истории: лидер рейтинга не меняется уже четыре года

Mixer

Тушёная свёкла со сметаной в светлой керамической тарелке
24 октября, 09:58
Свёкла приготовится без долгой варки: натираю и тушу со сметаной
Когда некогда готовить: 5 рецептов на скорую руку, которые выручат за 10–20 минут
24 октября, 09:09
Девы, Рыбы, Козероги и Львы в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 25 октября
Когда некогда готовить: 5 рецептов на скорую руку, которые выручат за 10–20 минут
24 октября, 08:59
Смехотерапия на утро 24 октября и Унылатте
24 октября, 08:34
Шоколад, слива и немного золота: 7 идей маникюра на ноябрь, которые захочется показать мастеру
24 октября, 08:09
Натрите яйцо на тёрке: тост с авокадо, который легко приготовить как в кафе
24 октября, 08:08
Скорпионы, Львы, Близнецы и Весы в гороскопе Анжелы Перл на воскресенье 25 октября
24 октября, 07:40
Календарь майя на неделю с 26 октября по 1 ноября: зеркало покажет лишнее, а ночь подскажет новое направление
24 октября, 06:53
Когда некогда готовить: 5 рецептов на скорую руку, которые выручат за 10–20 минут

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
22 октября, 18:00
«Зеленая лампа»: за два дня для Николь из Даугавпилса полностью собрана нужная сумма. Спасибо всем!
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
21 октября, 12:00
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит ни слова. Нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
19 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
19 октября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Паула Ружелло полностью собрана нужная сумма.
16 октября, 17:06
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро
15 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
14 октября, 15:00
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии

Спорт

Спасла два сетбола и разгромила соперницу: Остапенко вышла в полуфинал турнира в Ухане
23 октября, 20:00
Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
Спасла два сетбола и разгромила соперницу: Остапенко вышла в полуфинал турнира в Ухане
23 октября, 13:59
Порзиньгис может завершить карьеру: Golden State Warriors выступил с заявлением
Спасла два сетбола и разгромила соперницу: Остапенко вышла в полуфинал турнира в Ухане
23 октября, 12:29
Месси прибыл в Испанию, где сегодня получит премию принцессы Астурийской
ВИДЕО
22 октября, 18:22
Месси попросил ChatGPT научить его шахматам - и получил «Козлиные рога»
21 октября, 08:27
Алена Остапенко поднялась на десять мест в мировом рейтинге, но получила травму на турнире в Китае
20 октября, 19:57
Роналду оштрафовали на 255 евро и отстранили на месяц от сборной Португалии
17 октября, 18:17
Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти
16 октября, 14:46
Спасла два сетбола и разгромила соперницу: Остапенко вышла в полуфинал турнира в Ухане
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас