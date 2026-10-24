В Латвии резко подорожала свинина: как изменились цены за год

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В августе этого года свинина в Латвии подорожала на 26,8% по сравнению с июлем, однако по сравнению с августом прошлого года её цена снизилась на 11,1%, свидетельствуют данные Министерства земледелия.

В августе цена свинины в Латвии составляла 180,97 евро за 100 килограммов. В среднем по Евросоюзу цена свинины за месяц выросла на 5,5%, а по сравнению с августом 2025 года снизилась на 20,7% - до 159,82 евро за 100 килограммов.

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Таким образом, в августе свинина в Латвии стоила на 13,2% дороже, чем в среднем по ЕС.

По сравнению с июлем свинина в августе подорожала также в Литве - на 19,5%, Польше - на 17,4% и Германии - на 8,1%.

В Дании цена снизилась на 9,1%, а в Эстонии не изменилась.

При этом за год, по сравнению с августом 2025 года, свинина подешевела во всех перечисленных странах. Наибольшее снижение зафиксировано в Дании - на 43,6%. В Эстонии цена упала на 21,5%, Германии - на 19,7%, Литве - на 16%, Польше - на 15,9%.

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В августе рыночная цена свиных туш составляла 170,27 евро за 100 килограммов в Польше, 169,32 евро в Литве, 150,83 евро в Эстонии и 115,47 евро в Дании.

По данным Министерства земледелия, в первом полугодии 2026 года число забитых животных в ЕС выросло на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как в Латвии сократилось на 12,8%.

Объём производства мяса в ЕС увеличился на 1,8%, а в Латвии уменьшился на 11,2%.

В первые пять месяцев 2026 года импорт свинины в ЕС вырос на 8,1% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Поставки из Великобритании увеличились на 2%, тогда как импорт из Чили сократился на 29,9%, а из Швейцарии - на 3,7%.

Экспорт свинины из ЕС за тот же период снизился на 1,4%. При этом поставки в Южную Корею выросли на 52,2%, в Кот-д’Ивуар - на 32,7%, во Вьетнам - на 29,6%, в США - на 7,1%. Экспорт на Филиппины сократился на 24%, в Китай - на 20,6%, в Великобританию - на 6,6%.

В первые пять месяцев 2026 года крупнейшими мировыми экспортёрами свиной продукции были Евросоюз, США, Бразилия и Канада.