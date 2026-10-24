Стадион «Skonto» в Риге продали эстонскому девелоперу, который планирует его снести

Эстонская девелоперская компания Invego договорилась о покупке территории футбольного стадиона «Skonto» в Риге. В перспективе на этом месте хотят создать современную городскую среду, которая соединит историческую часть столицы с районом Скансте. При этом футбол на стадионе продолжится еще пять лет.

Основатель и руководитель Invego Кристиян Тор Вяхи объяснил планы компании тем, что в ближайшие годы в Латвии может появиться новый национальный стадион. После его строительства необходимость в нынешнем «Skonto», по мнению девелопера, отпадет.

Читайте нас также Google News Facebook

У Invego уже есть концепция развития территории. Однако подготовка проекта такого масштаба займет не менее трех-пяти лет.

Где появится новый национальный стадион

В начале 2026 года Латвийская федерация футбола (ЛФФ) подписала протокол о намерениях с прежним владельцем «Skonto» - компанией Adventika Group. Документ предусматривал приобретение стадиона для создания национальной футбольной арены с использованием существующей инфраструктуры.

Проект планировали реализовать при участии государства, Рижской думы и международных футбольных организаций - УЕФА и ФИФА. Однако окончательное решение о месте строительства пока не принято.

Читайте

ЛФФ рассматривает два варианта: реконструкцию «Skonto» и строительство стадиона на Луцавсале. Генеральный секретарь федерации Артур Гайделис ранее сообщал агентству LETA, что одним из ключевых критериев выбора станет экономическая целесообразность проектов.

У «Skonto» есть еще пять лет

Вяхи заявил, что стадион продолжит принимать футбольные матчи в течение ближайших пяти лет. По его словам, об этих сроках уже проинформировали представителей футбольной федерации, Рижской думы и главного архитектора города.

«Я уверен, что эти пять лет дадут им достаточно времени, чтобы найти решение для создания нового национального стадиона», - считает Вехи.

Параллельно в Рижской думе обсуждают возможное изменение планов. Председатель комитета городского развития Эдгарс Бергхолцс предложил рассмотреть строительство национального стадиона в Скансте, рядом с Xiaomi Arēna, вместо ранее запланированной площадки на Луцавсале.

Таким образом, будущее «Skonto» зависит не только от планов нового владельца, но и от того, где в итоге построят национальную футбольную арену.