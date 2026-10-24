«Рижанин года -2026»: жителей столицы приглашают назвать своего кандидата

В Риге начался поиск человека, чьи достижения, талант или общественная деятельность в этом году помогли сделать столицу известнее и лучше. Городское самоуправление приглашает жителей выдвигать кандидатов на почетное звание «Рижанин года-2026».

Имя победителя объявят 18 ноября, в День провозглашения независимости Латвии.

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Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу, претендовать на награду может любой человек старше 18 лет, независимо от гражданства и национальности.

Это может быть ученый, спортсмен, музыкант, предприниматель, общественный деятель или человек другой профессии, который своими достижениями в 2026 году привлек внимание к Риге в Латвии или за ее пределами.

Мэр столицы Виестурс Клейнбергс отметил, что город создают прежде всего люди - их идеи, труд и таланты. В повседневной суете мы нередко не замечаем тех, кто находится рядом и делает для Риги что-то действительно важное.

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Награда дает возможность поблагодарить таких людей и рассказать об их заслугах широкой общественности.

Предложить своего кандидата можно до 9 ноября включительно. Для этого необходимо заполнить специальную анкету на официальном сайте Рижского самоуправления.

Поступившие заявки рассмотрит комиссия под председательством мэра Риги. В ее состав вошли, в частности, социолог Арнис Кактиньш, руководитель благотворительного фонда Ziedot.lv Рута Диманта, актер Вилис Даудзиньш, журналистка Илзе Яуналксне и обладатель прошлогодней награды, организатор Рижского марафона Айгар Нордс.

Звание «Рижанин года» присуждается с 2009 года. За это время его обладателями становились представители культуры, науки, спорта и других сфер деятельности.