«Рижанин года -2026»: жителей столицы приглашают назвать своего кандидата

В Риге начался поиск человека, чьи достижения, талант или общественная деятельность в этом году помогли сделать столицу известнее и лучше. Городское самоуправление приглашает жителей выдвигать кандидатов на почетное звание «Рижанин года-2026».
Имя победителя объявят 18 ноября, в День провозглашения независимости Латвии.
Читайте нас также
Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу, претендовать на награду может любой человек старше 18 лет, независимо от гражданства и национальности.
Это может быть ученый, спортсмен, музыкант, предприниматель, общественный деятель или человек другой профессии, который своими достижениями в 2026 году привлек внимание к Риге в Латвии или за ее пределами.
Мэр столицы Виестурс Клейнбергс отметил, что город создают прежде всего люди - их идеи, труд и таланты. В повседневной суете мы нередко не замечаем тех, кто находится рядом и делает для Риги что-то действительно важное.
Награда дает возможность поблагодарить таких людей и рассказать об их заслугах широкой общественности.
Предложить своего кандидата можно до 9 ноября включительно. Для этого необходимо заполнить специальную анкету на официальном сайте Рижского самоуправления.
Поступившие заявки рассмотрит комиссия под председательством мэра Риги. В ее состав вошли, в частности, социолог Арнис Кактиньш, руководитель благотворительного фонда Ziedot.lv Рута Диманта, актер Вилис Даудзиньш, журналистка Илзе Яуналксне и обладатель прошлогодней награды, организатор Рижского марафона Айгар Нордс.
Звание «Рижанин года» присуждается с 2009 года. За это время его обладателями становились представители культуры, науки, спорта и других сфер деятельности.