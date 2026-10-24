Отказаться от смартфона на месяц? Насколько молодежь Латвии зависит от гаджетов и соцсетей

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Смартфон стал настолько привычной частью жизни подростков, что отказаться от него даже на месяц многим кажется невозможным. Согласно новому исследованию, 56% молодых жителей Латвии признались, что им было бы трудно провести месяц без смартфона и социальных сетей.

При этом сами подростки все чаще воспринимают цифровые технологии не только как развлечение, но и как инструмент для учебы и общения.

Такие результаты показал опрос Samsung Solve for Tomorrow, проведенный совместно с исследовательским агентством Norstat в августе 2026 года. В опросе участвовали 949 жителей стран Балтии в возрасте от 14 до 19 лет.

Интересно, что при этом отказаться от сладостей и вредных перекусов было бы особенно трудно лишь 6% участников опроса, а от спорта или просмотра телевизионного и стримингового контента - 3%.

Но дело не только в привычке постоянно проверять телефон. Для подростков смартфон давно стал универсальным помощником.

Так, 43% опрошенных отмечают, что технологии помогают им поддерживать связь с друзьями и семьей, 37% используют их для учебы, а 28% - для занятий спортом и поддержания физической активности.

Среди наиболее полезных цифровых инструментов молодые люди назвали музыкальные приложения (49%), мессенджеры (48%) и искусственный интеллект (41%)

При этом 13% подростков хотели бы с помощью технологий, наоборот, сократить время, проводимое в социальных сетях. А 36% мечтают использовать цифровые возможности для более эффективной учебы.

Нарушениями сна: использование телефона в кровати перед сном сбивает циркадные ритмы и ухудшает восстановление мозга. Снижением концентрации: постоянное переключение внимания мешает учебе и глубокому запоминанию информации. Психоэмоциональным напряжением: бесконечнечный поток новостей и соцсетей повышает уровень тревожности и раздражительности.

А как обстоят дела в других европейских странах

Проблема постоянного присутствия в интернете характерна, конечно, далеко не только для Латвии.

По данным Eurostat, в 2025 году социальными сетями пользовались 89,3% жителей Евросоюза в возрасте от 16 до 29 лет. В 19 странах ЕС этот показатель превышал 90%.

Наиболее активно соцсетями пользовалась молодежь Кипра (98,3%), Чехии (97,2%), Дании (96,9%) и Финляндии (96,6%).

Еще интереснее результаты масштабного исследования Еврокомиссии , опубликованного в июне 2026 года. В нем приняли участие более 26 тысяч подростков в возрасте от 13 до 18 лет из всех стран ЕС.

Выяснилось, что в обычный учебный день европейские подростки проводят перед экранами в среднем 4,5 часа, а в выходные - 6,1 часа. Каждый четвертый проводит за экраном более шести часов даже в учебные дни. В выходные таких подростков уже 46%.

При этом 48% европейских подростков считают, что социальные сети положительно влияют на их психологическое благополучие. Отрицательное влияние отмечают 18%.

Исследователи обращают внимание и на обратную сторону цифровой жизни: среди подростков, проводящих много времени перед экранами, чаще встречаются жалобы на усталость, проблемы со сном и концентрацией внимания.

Смартфон для современного подростка - одновременно средство общения, учебный инструмент и источник развлечений. И вопрос уже не столько в том, можно ли прожить без него месяц, сколько в том, удается ли сохранять разумный баланс между виртуальной и реальной жизнью.