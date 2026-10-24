24 октября 2026, 12:19

Опрос показал, от каких привычек молодёжи стран Балтии труднее всего отказаться

Опрос показал, от каких привычек молодёжи стран Балтии труднее всего отказаться

56% молодых жителей стран Балтии в возрасте от 14 до 19 лет признались, что им было бы трудно прожить месяц без смартфона и социальных сетей. При этом молодёжь использует цифровые инструменты не только для развлечений: они помогают учиться, поддерживать отношения и заниматься спортом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Samsung.

Отказ от сладостей и вредных снеков оказался менее серьёзным испытанием: отказаться от них было бы трудно 6% участников исследования. Ещё по 3% опрошенных назвали спорт, телевидение и стриминговые сервисы привычками, без которых им было бы сложно обойтись.

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Технологии не только для развлечений

45% респондентов считают, что цифровые технологии помогают им общаться с друзьями и семьёй. Для 37% они полезны в учёбе, а 28% используют их для поддержания физической формы. В целом 46% участников опроса уверены, что технологии могут способствовать формированию полезных привычек.

Среди наиболее востребованных инструментов оказались музыкальные приложения и мессенджеры. Их полезными в повседневной жизни считают 49% и 48% опрошенных соответственно. Искусственный интеллект отметили 41% участников исследования.

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При этом молодёжь хотела бы не просто пользоваться технологиями, но и менять с их помощью собственные привычки. Более трети респондентов - 36% - выбрали бы возможность учиться эффективнее. Ещё 13% предпочли бы сократить время, проведённое в социальных сетях.

Молодёжь призывают не бояться экспериментов

Руководитель TechChill Анния Межгайле обратила внимание на возможности, которые цифровые инструменты открывают перед молодыми людьми. По её словам, сегодня можно проверять идеи, создавать новые решения и разрабатывать первые продукты, не располагая большими ресурсами.

Поэтому важно поддерживать любознательность и готовность экспериментировать. Речь идёт не только о том, чтобы выяснять, что технологии могут сделать за человека, но и о том, что он сам способен создать с их помощью.

Опрос о привычках молодёжи «Solve for Tomorrow» провели в августе 2026 года агентство Norstat и Samsung Electronics Baltics. В исследовании участвовали 949 жителей стран Балтии в возрасте от 14 до 19 лет.

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