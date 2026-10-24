Латвийский бармен во второй раз стал чемпионом мира по приготовлению коктейлей

Латвийские бармены добились заметных результатов на чемпионате мира по приготовлению коктейлей 2026 года. Денис Трифанов во второй раз стал чемпионом в категории Flair, а Гатис Мелбардис вошел в шестерку лучших участников классического направления и получил золотую медаль за авторский коктейль. О достижениях представителей страны сообщила Латвийская федерация барменов.

В категории Flair оценивают не только приготовление напитков, но и владение барным инвентарем. Участники демонстрируют технику и зрелищные трюки с бутылками и другими предметами. Трифанов сумел вновь завоевать чемпионский титул в этом направлении.

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Гатис Мелбардис выступил в классической категории. Он вошел в число шести лучших барменов мира, а его авторский коктейль удостоился золотой медали в своей категории. Таким образом, латвийская команда отметилась наградами сразу в двух направлениях соревнований.

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Делегацию Латвии возглавлял президент национальной федерации барменов Ансис Анцовс. Он также выступил ведущим чемпионата.

Латвийская федерация барменов работает с 2009 года. Организация объединяет специалистов отрасли, занимается повышением их квалификации и проводит конкурсы и семинары. Кроме того, федерация развивает сотрудничество с зарубежными профессиональными объединениями и компаниями, работающими в индустрии напитков.