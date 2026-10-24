Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы

В ночь на воскресенье, 25 октября, Латвия перейдет на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на час назад, поэтому утро начнется по новому времени. О переходе напомнило Министерство экономики.

Перевод часов произойдет в 4:00. Таким образом, жители страны смогут поспать на час дольше, а светать и темнеть будет в соответствии с зимним временем.

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Отказаться от сезонного перевода часов страны Евросоюза пока не договорились. Поэтому в Латвии продолжает действовать прежний порядок смены времени дважды в год.

Следующий переход состоится весной. На летнее время страна перейдет 28 марта 2027 года в 3:00.