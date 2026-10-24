24 октября 2026, 12:58

Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы

Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы

В ночь на воскресенье, 25 октября, Латвия перейдет на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на час назад, поэтому утро начнется по новому времени. О переходе напомнило Министерство экономики.

Перевод часов произойдет в 4:00. Таким образом, жители страны смогут поспать на час дольше, а светать и темнеть будет в соответствии с зимним временем.

Читайте нас также
Читайте Mixer
Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы

Тельцы, Стрельцы, Девы и Рыбы в гороскопе Джорджии Лукас на воскресенье 25…
Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы

Любовь, деньги и прошлое: Меркурий меняет ход 24 октября
Тушёная свёкла со сметаной в светлой керамической тарелке

Свёкла приготовится без долгой варки: натираю и тушу со сметаной
Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы

Девы, Рыбы, Козероги и Львы в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 25…

Отказаться от сезонного перевода часов страны Евросоюза пока не договорились. Поэтому в Латвии продолжает действовать прежний порядок смены времени дважды в год.

Следующий переход состоится весной. На летнее время страна перейдет 28 марта 2027 года в 3:00.

google news Подпишитесь на нас
Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы

Тельцы, Стрельцы, Девы и Рыбы в гороскопе Джорджии Лукас на воскресенье 25…
Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы

Любовь, деньги и прошлое: Меркурий меняет ход 24 октября

В мире

Турист заметил странные следы у ручья - их оставил динозавр 120 миллионов лет назад
ВИДЕО
24 октября, 10:19
15 миллионов подписчиков и вечеринки с подругами: как 96-летняя американка покорила TikTok
23 октября, 19:21
Франция готовится к новой субботе протестов: 70 тысяч силовиков и закрытые музеи Парижа
Турист заметил странные следы у ручья - их оставил динозавр 120 миллионов лет назад
ВИДЕО
23 октября, 18:26 18:26
Под Парижем мужчина стрелял по прохожим из автомобиля: один погиб, среди раненых - 12-летняя девочка, получившая восемь пуль
Турист заметил странные следы у ручья - их оставил динозавр 120 миллионов лет назад
23 октября, 18:10 18:10
Ветер до 161 км/ч: шторм «Остин» оставил без света сотни тысяч домов во Франции
Турист заметил странные следы у ручья - их оставил динозавр 120 миллионов лет назад
23 октября, 17:37 17:37
Украл и проглотил бриллиантовые серьги на $769 тысяч: в США вынесли вердикт по необычному ограблению Tiffany
Турист заметил странные следы у ручья - их оставил динозавр 120 миллионов лет назад
23 октября, 15:28 15:28
Жители финской деревни обвинили Google в нашествии волков
Турист заметил странные следы у ручья - их оставил динозавр 120 миллионов лет назад
23 октября, 14:27 14:27
Клинт Иствуд выиграл суд в Литве: за использование его имени придется заплатить 200 тысяч евро
Турист заметил странные следы у ручья - их оставил динозавр 120 миллионов лет назад
23 октября, 10:35 10:35
Лето 2026 года стало самым смертоносным в Европе: какие страны пострадали от жары сильнее всего
Турист заметил странные следы у ручья - их оставил динозавр 120 миллионов лет назад
23 октября, 09:30 09:30
В парламенте Албании подрались депутаты: причиной стали студенческие протесты
Турист заметил странные следы у ручья - их оставил динозавр 120 миллионов лет назад
23 октября, 09:05 09:05
В Тибете произошло землетрясение магнитудой 7: погибли 16 человек, разрушены сотни домов
Турист заметил странные следы у ручья - их оставил динозавр 120 миллионов лет назад
22 октября, 20:43 20:43
Турист заметил странные следы у ручья - их оставил динозавр 120 миллионов лет назад

Латвия

В Латвии впервые начали лечить аритмию сердца с помощью роботизированной магнитной системы
24 октября, 12:58
Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы
+ОПРОС
24 октября, 12:19
Опрос показал, от каких привычек молодёжи стран Балтии труднее всего отказаться
В Латвии впервые начали лечить аритмию сердца с помощью роботизированной магнитной системы
24 октября, 11:38 11:38
В Риге открыли 33 пункта приема листьев: где сдать их бесплатно и какие правила соблюдать
В Латвии впервые начали лечить аритмию сердца с помощью роботизированной магнитной системы
24 октября, 10:58 10:58
Латвийский бармен во второй раз стал чемпионом мира по приготовлению коктейлей
В Латвии впервые начали лечить аритмию сердца с помощью роботизированной магнитной системы
24 октября, 09:38 09:38
Стадион «Skonto» в Риге продали эстонскому девелоперу, который планирует его снести
В Латвии впервые начали лечить аритмию сердца с помощью роботизированной магнитной системы
24 октября, 08:58 08:58
В Латвии восстановили работу 98% государственных сайтов после угрозы кибератак
В Латвии впервые начали лечить аритмию сердца с помощью роботизированной магнитной системы
23 октября, 20:05 20:05
Сигулдская трость может первой среди латвийских ремесленных изделий получить защиту ЕС
В Латвии впервые начали лечить аритмию сердца с помощью роботизированной магнитной системы
23 октября, 17:01 17:01
Латвийские рыбаки опасаются остановки промысла: спор разгорелся из-за трески
В Латвии впервые начали лечить аритмию сердца с помощью роботизированной магнитной системы
23 октября, 16:28 16:28
В Риге объявят номинантов на музыкальную премию Music Moves Europe Awards
В Латвии впервые начали лечить аритмию сердца с помощью роботизированной магнитной системы
23 октября, 15:57 15:57
На месте стадиона «Skonto» планируют строить дома: футболу оставят еще пять лет
В Латвии впервые начали лечить аритмию сердца с помощью роботизированной магнитной системы
23 октября, 14:59 14:59
В Латвии впервые начали лечить аритмию сердца с помощью роботизированной магнитной системы

ЧП

В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
20 октября, 20:48
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
19 октября, 11:58
В похоронном бизнесе Латвии выявили картельный сговор и назначили штрафы на 47 тысяч евро
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
18 октября, 20:35
В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
15 октября, 18:59
Мощные ливни в Стамбуле: трое погибших, тысячи эвакуированных и закрытые школы
13 октября, 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
13 октября, 10:26
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
ВИДЕО
10 октября, 09:00
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины

Бизнес

Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
20 октября, 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном

Культура

Названы самые страшные фильмы ужасов в истории: лидер рейтинга не меняется уже четыре года
23 октября, 21:09
Астрономы определили точную дату, когда Ван Гог написал картину «Звездная ночь»
Названы самые страшные фильмы ужасов в истории: лидер рейтинга не меняется уже четыре года
23 октября, 20:41
Новый Бонд всё ближе: кинопресса сообщила о финальных пробах на роль агента 007
Названы самые страшные фильмы ужасов в истории: лидер рейтинга не меняется уже четыре года
23 октября, 20:33
Кино, Верди, рок и древние песнопения: куда пойти в Латвии 24–25 октября
23 октября, 16:28
В Риге объявят номинантов на музыкальную премию Music Moves Europe Awards
23 октября, 12:05
Умер японский писатель, эссеист и кинорежиссер Рю Мураками
22 октября, 21:07
15 лет на чердаке: британский пенсионер продал коллекцию Pokémon более чем за $2 млн
22 октября, 19:51
Перчатку Таноса с драгоценными камнями стоимостью $25 млн выставят на аукцион
22 октября, 14:05
Названы самые страшные фильмы ужасов в истории: лидер рейтинга не меняется уже четыре года

Mixer

Свёкла приготовится без долгой варки: натираю и тушу со сметаной
24 октября, 12:58
Гороскоп Таро на 25 октября: Тельцы укрепят свои позиции, а Скорпионам пора закрыть дверь в прошлое
Свёкла приготовится без долгой варки: натираю и тушу со сметаной
24 октября, 12:19
Вы всё собирались их посмотреть: 5 великих фильмов с размахом «Крёстного отца»
Свёкла приготовится без долгой варки: натираю и тушу со сметаной
24 октября, 11:49
Обезьяна меняет декорации: 4 знака, которым 25 октября неожиданный поворот сыграет на руку
24 октября, 11:41
Тельцы, Стрельцы, Девы и Рыбы в гороскопе Джорджии Лукас на воскресенье 25 октября
24 октября, 11:33
Муж на час отменяется: найдите 3 отличия за 20 секунд
24 октября, 10:23
Стрельцы, Козероги, Девы и Рыбы в ультракоротком гороскопе на воскресенье 25 октября (+совет)
24 октября, 10:10
Любовь, деньги и прошлое: Меркурий меняет ход 24 октября
24 октября, 09:58
Свёкла приготовится без долгой варки: натираю и тушу со сметаной

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
22 октября, 18:00
«Зеленая лампа»: за два дня для Николь из Даугавпилса полностью собрана нужная сумма. Спасибо всем!
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
21 октября, 12:00
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит ни слова. Нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
19 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
19 октября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Паула Ружелло полностью собрана нужная сумма.
16 октября, 17:06
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро
15 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
14 октября, 15:00
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии

Спорт

Спасла два сетбола и разгромила соперницу: Остапенко вышла в полуфинал турнира в Ухане
23 октября, 20:00
Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
Спасла два сетбола и разгромила соперницу: Остапенко вышла в полуфинал турнира в Ухане
23 октября, 13:59
Порзиньгис может завершить карьеру: Golden State Warriors выступил с заявлением
Спасла два сетбола и разгромила соперницу: Остапенко вышла в полуфинал турнира в Ухане
23 октября, 12:29
Месси прибыл в Испанию, где сегодня получит премию принцессы Астурийской
ВИДЕО
22 октября, 18:22
Месси попросил ChatGPT научить его шахматам - и получил «Козлиные рога»
21 октября, 08:27
Алена Остапенко поднялась на десять мест в мировом рейтинге, но получила травму на турнире в Китае
20 октября, 19:57
Роналду оштрафовали на 255 евро и отстранили на месяц от сборной Португалии
17 октября, 18:17
Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти
16 октября, 14:46
Спасла два сетбола и разгромила соперницу: Остапенко вышла в полуфинал турнира в Ухане
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас