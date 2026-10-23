Зимой из Риги можно будет улететь в 30 стран: новые направления и дополнительные рейсы

С 25 октября аэропорт Рига переходит на зимнее расписание полетов. В предстоящем сезоне пассажирам будут доступны регулярные рейсы по 63 направлениям в 30 странах. В маршрутной сети появятся два новых города, а на ряде популярных направлений авиакомпании увеличат количество рейсов.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на представителей Рижского аэропорта, в зимнем сезоне пассажиров будут обслуживать 11 авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы.

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Два новых направления откроет латвийская национальная авиакомпания airBaltic.

Самолеты начнут летать из Риги в Куусамо на севере Финляндии и в Турин на севере Италии. Оба города особенно привлекательны для любителей зимнего отдыха: Куусамо известен близостью к горнолыжному курорту Рука, а Турин служит отправной точкой для поездок на альпийские курорты.

Кроме того, в зимнем расписании сохранятся рейсы Norwegian в норвежский Берген и шведский Гетеборг. Эти маршруты появились летом, но теперь будут доступны и в холодное время года.

Продолжатся и полеты в Ташкент, которые авиакомпания FlyOne Asia начала выполнять в апреле 2026 года. Зимой она будет летать в столицу Узбекистана дважды в неделю.

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В Лондон, Милан и Малагу - чаще

Заметнее всего расписание расширит ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair.

Наиболее существенные изменения коснутся рейсов в Дублин, Милан и Малагу. В Дублин самолеты будут отправляться шесть раз в неделю вместо четырех, в Милан - восемь вместо шести, а в Малагу - пять вместо трех.

Увеличится частота полетов и по другим направлениям.

Дополнительные рейсы появятся и у других перевозчиков. airBaltic увеличит число полетов в Лондон с девяти до десяти в неделю, LOT Polish Airlines - в Варшаву с 17 до 20, а Uzbekistan Airways - в Ташкент с трех до четырех.

Что будет с рейсами в Дубай

В зимнем сезоне авиакомпании также предложат чартерные рейсы на популярные зарубежные курорты.

Возможно и возобновление полетов FlyDubai из Риги в Дубай. Однако в аэропорту подчеркивают, что это будет зависеть от геополитической обстановки. Поэтому пока говорить о гарантированном возвращении маршрута нельзя.

Рижский аэропорт остается крупнейшим авиационным узлом стран Балтии.