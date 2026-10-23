Саласпилс приглашает на фестиваль «Ночные тропы с привидениями»: гостей ждут пугающие маршруты и световые шоу

В Национальном ботаническом саду в Саласпилсе сегодня открывается осенний фестиваль «Ночные тропы с привидениями - 2026», который продлится до 25 октября, сообщает агентство LETA.

Каждый вечер с 17:00 до 22:00 гостей ждут маршруты для посетителей разного возраста и уровня смелости, световые шоу, выступления артистов и развлечения для всей семьи. Большая часть программы пройдет на открытом воздухе.

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Посетители смогут выбрать маршрут в зависимости от возраста и готовности к острым ощущениям. Для самых маленьких подготовлена нестрашная тропа «Алиса в Стране чудес». Семейный маршрут «Невидимый мир внутри нас» предложит необычное познавательное приключение, сочетающее исследование окружающего мира и сенсорные впечатления.

Любителей пощекотать нервы ждут две отдельные «Черные тропы». На одной из них посетителей от семи лет ждут пугающие неожиданности, а маршрут с маркировкой «14+» предложит более интенсивные эмоциональные испытания. Организаторы обещают, что все приключения будут проходить в безопасных условиях.

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Для тех, кто предпочитает спокойный отдых, оборудуют специальную зону с детским уголком, песочными лампами и сенсорными развлечениями.

На главной сцене каждый вечер в 20:10 будут выступать приглашенные артисты. В пятницу концерт даст певица Būū, в субботу - молодежная поп-рок-группа «Devīze» из Руиены, а в воскресенье - коллектив «3Live Project», Нормундс Пиесис и Эйнарс Латишевс.

С наступлением темноты гостей также ждет световое шоу. Его подготовкой с 19:00 будет заниматься Алексей Поджук, один из молодых жителей Саласпилса.

На центральной площади запланированы выступления артистов, специальные звуковые эффекты и показ мод.