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В Риге объявят номинантов на музыкальную премию Music Moves Europe Awards

В Риге объявят номинантов на музыкальную премию Music Moves Europe Awards

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4 ноября Рига впервые станет местом объявления номинантов престижной европейской музыкальной премии Music Moves Europe Awards. Среди ее прежних лауреатов - Адель, Дуа Липа, Stromae, ROSALÍA и другие исполнители, получившие впоследствии мировую известность.

Как сообщает организация Music Latvia, имена 15 претендентов на премию 2027 года назовут в квартале улицы Таллинас во время международной конференции Riga Music Week.

Music Moves Europe Awards - премия Европейского союза, призванная поддерживать молодых европейских музыкантов и помогать им выходить на международную сцену (со-финансируется программой Creative Europe при поддержке ESNS и Reeperbahn Festival). Ее история насчитывает более 20 лет. Сейчас внимание европейской музыкальной индустрии будет приковано к Латвии.

В истории награды есть и латвийская страница. В 2016 году группа Carnival Youth стала лауреатом премии, которая тогда называлась European Border Breakers Awards (EBBA). Музыкантов отметили за международный успех дебютного альбома No Clouds Allowed. Кроме того, группа получила приз зрительских симпатий.

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Церемонию объявления номинантов проведет журналистка и ведущая берлинской радиостанции 100.6 FluxFM Диона Батили.

Объявление номинантов станет частью международной конференции и городского музыкального фестиваля Riga Music Week, который пройдет в Риге с 4 по 6 ноября уже во второй раз. В концертной программе выступят более 50 групп и исполнителей из разных стран.

Победителей премии 2027 года объявят 14 января в нидерландском Гронингене на музыкальном фестивале Eurosonic Noorderslag.

Подробная программа опубликована на официальном сайте Riga Music Week.

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