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В Латвии впервые начали лечить аритмию сердца с помощью роботизированной магнитной системы

В Латвии впервые начали лечить аритмию сердца с помощью роботизированной магнитной системы

В больнице имени П. Страдиня в Риге начали применять новую технологию лечения нарушений сердечного ритма. Роботизированная система магнитной навигации позволяет врачам управлять катетером внутри сердца с точностью до одного миллиметра и добираться до участков, которые раньше были труднодоступны.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на больницу, оборудование Stereotaxis Genesis установлено в Латвийском кардиологическом центре. Это первая и пока единственная система такого типа в Латвии.

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Первые процедуры с использованием новой технологии уже проведены. Первая в стране роботизированная магнитная абляция состоялась 23 сентября, а очередные вмешательства были выполнены 22 октября.

Как магнитное поле помогает лечить сердце

Для устранения некоторых нарушений сердечного ритма врачи используют катетерную абляцию. Это малоинвазивная процедура, при которой через кровеносные сосуды ноги в сердце вводят тонкие катетеры.

С их помощью специалисты находят участки сердечной ткани, вызывающие аритмию, и воздействуют на них тепловой энергией, чтобы устранить источник неправильных электрических импульсов.

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При обычной процедуре врач управляет катетером вручную. Но возможности его перемещения ограничены: инструмент может изгибаться только определенным образом, тогда как проблемный участок иногда находится за анатомическим изгибом или под сердечным клапаном.

Новая система использует магнитное поле для управления направлением катетера. Это позволяет точнее проводить его к нужной области и удерживать в стабильном положении даже при движениях сердца.

Руководитель отделения аритмологии больницы, кардиолог Каспар Купиц рассказал, что специалисты уже сталкивались с такими сложными случаями. У одного пациента очаг аритмии находился под сердечным клапаном, у другого - за анатомическим изгибом. Роботизированная навигация помогает получить доступ к подобным участкам, когда традиционными методами это сделать трудно или невозможно.

Несмотря на название технологии, речь не идет об операции, которую робот выполняет самостоятельно.

Руководитель Латвийского кардиологического центра профессор Андрей Эрглис подчеркнул, что все медицинские решения по-прежнему принимает врач. Система лишь помогает управлять инструментами и расширяет возможности лечения сложных нарушений сердечного ритма.

Потребность в подобных процедурах растет. Если в 2014 году в больнице Страдиня было проведено 574 катетерные абляции, то в 2025 году - уже 951. Это примерно на 66% больше.

Стоимость приобретения и установки Stereotaxis Genesis составила 3 371 060 евро. Проект реализован при поддержке европейского Механизма восстановления и устойчивости в рамках модернизации инфраструктуры больницы.

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