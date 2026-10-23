Тепло, но с нюансами: синоптики дали прогноз на последнюю неделю октября

bbc.com

В последнюю неделю октября в Латвии временами будет идти дождь, а температура воздуха будет выше климатической нормы, прогнозируют синоптики.

В ближайшие выходные облачность будет переменной. В восточной части страны местами ожидается дождь, в воскресенье вечером дожди с запада дойдут до Курземе.

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Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. В воскресенье его порывы усилятся до 10–15 метров в секунду, а в Курземе - до 18 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +4…+9 градусов, днем - +9…+14 градусов.

На следующей неделе временами будет идти дождь, больше осадков ожидается в западной части Курземе. Преобладать будет умеренный юго-западный ветер, который на побережье будет сильнее. Ночью температура воздуха не опустится ниже нуля, а местами на побережье достигнет +12 градусов. Днем по всей стране ожидается +8…+13 градусов.

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По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в последнюю неделю октября и первую неделю ноября общее количество осадков в Латвии по-прежнему будет ниже нормы. В начале ноября возможно установление антициклона и похолодание.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в первой декаде октября средняя температура воздуха в Латвии была на 2,8 градуса выше нормы, а количество осадков составило 59% от показателя за 1991–2020 годы.

Середина месяца также выдалась теплее обычного: средняя температура превышала норму на 1,3 градуса, а количество осадков по стране составило в среднем 48% от нормы.