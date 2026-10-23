Сигулдская трость может первой среди латвийских ремесленных изделий получить защиту ЕС

Один из самых узнаваемых сувениров Латвии - сигулдская трость - сделала первый шаг к защите своего названия во всём Евросоюзе. Патентное ведомство одобрило дальнейшее продвижение заявки, однако окончательное решение ещё впереди.

Название «Siguldas spieķis» стало первым из Латвии, признанным на национальном этапе пригодным для регистрации в новой европейской системе географических указаний для ремесленных и промышленных изделий. Об этом сообщает TV3 со ссылкой на представителя Патентного ведомства Эллу Ниедру.

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Ведомство опубликовало спецификацию изделия, после чего начался трёхмесячный период для подачи возражений. Если их не поступит либо они будут отклонены, заявку направят на рассмотрение Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза - EUIPO.

Защита названия во всех странах ЕС появится только после завершения европейской процедуры и вступления соответствующего решения в силу.

Что именно будут защищать

Речь идёт о защите названия «Siguldas spieķis», связанного с местом происхождения изделия и традицией его изготовления.

После регистрации использовать защищённое название смогут производители, чья продукция соответствует установленным требованиям. Это должно помочь покупателям отличать подлинные изделия и защитить местных мастеров от неправомерного использования названия.

Сама идея деревянной трости с загнутой ручкой при этом не становится чьей-либо исключительной собственностью.

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Традиция изготовления сигулдских тростей восходит к концу XIX века, когда город начал развиваться как туристическое направление. Путешественники приезжали любоваться долиной Гауи, а трость помогала преодолевать подъёмы и спуски на местных тропах.

Поначалу изделия были простыми и практичными. Со временем мастера стали украшать их выжженными узорами и цветными деталями. Так полезный дорожный предмет превратился в узнаваемый сувенир.

Сегодня немногочисленные хранители ремесла делают как полноценные трости для прогулок, так и небольшие сувенирные версии. Навык их изготовления включён в Национальный список нематериального культурного наследия Латвии.

Первая среди ремёсел, но не среди всех латвийских продуктов

Новизна заявки связана с отдельной системой ЕС для ремесленных и промышленных изделий, которая начала применяться 1 декабря 2025 года. Она позволяет защищать названия продукции, чьи свойства или репутация связаны с определённой местностью: например, изделий из дерева, стекла, керамики и тканей.

При этом латвийские продукты питания уже давно представлены в европейских схемах защиты. Среди них - царникавские миноги, руцавское белое масло и латвийский крупный серый горох. Скландраусис, заварной ржаной хлеб и Янов сыр зарегистрированы в другой категории - как продукты с гарантированной традиционной особенностью.

Поэтому сигулдская трость может стать первым латвийским ремесленным изделием в новой системе, но не первым латвийским продуктом с защищённым в ЕС названием.