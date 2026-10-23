23 октября 2026, 12:58 Валерия Леонова/LETA

Ринкевич: новое правительство Латвии можно сформировать до 18 ноября

Ринкевич: новое правительство Латвии можно сформировать до 18 ноября

Читайте нас также

Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает, что новое правительство страны вполне реально сформировать до Дня провозглашения Латвийской Республики, который отмечается 18 ноября. Об этом он заявил 23 октября в программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама», сообщает агентство LETA.

Отвечая на вопрос о темпах формирования правительства, президент напомнил, что ранее называл желательным сценарием создание нового кабинета министров до государственных праздников и принятие государственного бюджета до Рождества. По его словам, этот план по-прежнему остается осуществимым.

Впрочем, Ринкевич признал, что его «идеальный мир может отличаться от реального».

Президент отметил, что на этой неделе переговоры о создании правительства не начались по вполне объективным и обоснованным причинам.

По его оценке, политическая ситуация сложилась необычная: одна политическая сила получила 41 депутатский мандат, а в обществе существует большой запрос на изменение политического курса. Поэтому и решения в таких условиях не могут быть стандартными.

Ринкевич выразил надежду, что переговоры о формировании правительства начнутся на следующей неделе.

«Я думаю, что задача сформировать правительство до государственных праздников вполне реальна и достижима», - заявил президент.

Он также подчеркнул, что готов вмешаться в процесс, если возникнет необходимость. Однако сейчас, по его словам, нет оснований предпринимать дополнительные шаги или рассуждать о возможных сценариях, поскольку все вопросы могут быть решены в рамках обычного политического процесса.

Кулбергс готовится к переговорам с потенциальными партнерами

Премьер-министр Андрис Кулбергс («Объединенный список») в начале следующей недели намерен встретиться с 41 депутатом своего политического объединения, избранным в Сейм 15-го созыва.

Читайте Mixer
Ринкевич: новое правительство Латвии можно сформировать до 18 ноября

Овны, Раки, Весы и Водолеи в гороскопе Джорджии Николс на субботу 24 октября
Ринкевич: новое правительство Латвии можно сформировать до 18 ноября

Раки, Девы, Овны и Тельцы в гороскопе Тамары Глобы на субботу 24 октября
Ринкевич: новое правительство Латвии можно сформировать до 18 ноября

Интернет мемы на утро 23 октября и минипиг
Ринкевич: новое правительство Латвии можно сформировать до 18 ноября

Водолеи, Близнецы, Рыбы и Тельцы в гороскопе Василисы Володиной на пятницу…

Как сообщает LETA, на встрече планируется обсудить программу предполагаемых изменений и дальнейший процесс формирования правительства.

Кулбергс подчеркнул, что перед началом официальных переговоров с другими партиями ему важно заручиться пониманием, поддержкой и участием депутатов собственной фракции.

По словам премьера, план изменений практически готов и вскоре будет представлен всей фракции «Объединенного списка».

После этого Кулбергс намерен начать переговоры с потенциальными партнерами по коалиции - Национальным объединением и «Новым Единством».

После выборов в 15-й Сейм президент Ринкевич поручил Кулбергсу руководить процессом формирования нового правительства.

«Объединенный список» получил на выборах 41 мандат, став крупнейшей политической силой нового парламента.

  •  

 

 

 

google news Подпишитесь на нас
Ринкевич: новое правительство Латвии можно сформировать до 18 ноября

Овны, Раки, Весы и Водолеи в гороскопе Джорджии Николс на субботу 24 октября
Ринкевич: новое правительство Латвии можно сформировать до 18 ноября

Раки, Девы, Овны и Тельцы в гороскопе Тамары Глобы на субботу 24 октября

В мире

Во Франции зафиксирован первый в мире случай заражения человека вирусом Шамонда
23 октября, 10:35
Лето 2026 года стало самым смертоносным в Европе: какие страны пострадали от жары сильнее всего
23 октября, 09:30
В парламенте Албании подрались депутаты: причиной стали студенческие протесты
Во Франции зафиксирован первый в мире случай заражения человека вирусом Шамонда
23 октября, 09:05 09:05
В Тибете произошло землетрясение магнитудой 7: погибли 16 человек, разрушены сотни домов
Во Франции зафиксирован первый в мире случай заражения человека вирусом Шамонда
22 октября, 20:43 20:43
Турист заметил странные следы у ручья - их оставил динозавр 120 миллионов лет назад
Во Франции зафиксирован первый в мире случай заражения человека вирусом Шамонда
22 октября, 20:16 20:16
Команда Хегсета сломала принадлежавший Эйзенхауэру глобус
Во Франции зафиксирован первый в мире случай заражения человека вирусом Шамонда
22 октября, 19:34 19:34
Миллионы попыток взлома: компании и госучреждения по всему миру срочно защищают сайты
Во Франции зафиксирован первый в мире случай заражения человека вирусом Шамонда
22 октября, 19:28 19:28
Криста Пайк, пережившая неудачную казнь в Теннесси, начала самостоятельно ходить и говорить
Во Франции зафиксирован первый в мире случай заражения человека вирусом Шамонда
22 октября, 17:59 17:59
Дорогая жизнь и проблемы школ: немецкая молодежь планирует массовые протесты по образцу французских
Во Франции зафиксирован первый в мире случай заражения человека вирусом Шамонда
22 октября, 16:58 16:58
Не меняйте хороший телевизор из-за медленного Smart TV: когда приставка выгоднее
Во Франции зафиксирован первый в мире случай заражения человека вирусом Шамонда
22 октября, 16:36 16:36
В Китае представили робота-телохранителя: он владеет кунг-фу и может приподнять автомобиль
Во Франции зафиксирован первый в мире случай заражения человека вирусом Шамонда
22 октября, 16:00 16:00
Во Франции зафиксирован первый в мире случай заражения человека вирусом Шамонда

Латвия

Жители Латвии пессимистичнее всех в Балтии оценивают свое финансовое положение - опрос Citadele
23 октября, 12:58
Ринкевич: новое правительство Латвии можно сформировать до 18 ноября
23 октября, 11:40
На конкурс по обновлению Эспланады поступила всего одна заявка: Рижская дума пересмотрит условия
Жители Латвии пессимистичнее всех в Балтии оценивают свое финансовое положение - опрос Citadele
23 октября, 11:00 11:00
Lux Express продолжит выполнять рейсы из Риги в Лиепаю, Палангу и Клайпеду до января
Жители Латвии пессимистичнее всех в Балтии оценивают свое финансовое положение - опрос Citadele
23 октября, 10:00 10:00
Тепло, но с нюансами: синоптики дали прогноз на последнюю неделю октября
Жители Латвии пессимистичнее всех в Балтии оценивают свое финансовое положение - опрос Citadele
23 октября, 08:30 08:30
Государственный долг Латвии достиг 11 700 евро в пересчете на каждого жителя
Жители Латвии пессимистичнее всех в Балтии оценивают свое финансовое положение - опрос Citadele
23 октября, 08:00 08:00
Саласпилс приглашает на фестиваль «Ночные тропы с привидениями»: гостей ждут пугающие маршруты и световые шоу
Жители Латвии пессимистичнее всех в Балтии оценивают свое финансовое положение - опрос Citadele
22 октября, 18:55 18:55
Очереди и расходы семей: Минздрав Латвии запрашивает ещё 826 млн евро на медицину
Жители Латвии пессимистичнее всех в Балтии оценивают свое финансовое положение - опрос Citadele
22 октября, 18:00 18:00
«Зеленая лампа»: за два дня для Николь из Даугавпилса полностью собрана нужная сумма. Спасибо всем!
Жители Латвии пессимистичнее всех в Балтии оценивают свое финансовое положение - опрос Citadele
22 октября, 17:26 17:26
В Риге можно бесплатно проверить родинки: как записаться на 29 октября
Жители Латвии пессимистичнее всех в Балтии оценивают свое финансовое положение - опрос Citadele
22 октября, 15:30 15:30
В пятницу будет пасмурно и дождливо, температура не поднимется выше +13 °C
Жители Латвии пессимистичнее всех в Балтии оценивают свое финансовое положение - опрос Citadele
22 октября, 14:35 14:35
Жители Латвии пессимистичнее всех в Балтии оценивают свое финансовое положение - опрос Citadele

ЧП

В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
20 октября, 20:48
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
19 октября, 11:58
В похоронном бизнесе Латвии выявили картельный сговор и назначили штрафы на 47 тысяч евро
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
18 октября, 20:35
В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
15 октября, 18:59
Мощные ливни в Стамбуле: трое погибших, тысячи эвакуированных и закрытые школы
13 октября, 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
13 октября, 10:26
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
ВИДЕО
10 октября, 09:00
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины

Бизнес

Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
20 октября, 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном

Культура

Раймонд Паулс получит награду правительства Латвии за вклад в музыку и культуру
23 октября, 12:05
Умер японский писатель, эссеист и кинорежиссер Рю Мураками
Раймонд Паулс получит награду правительства Латвии за вклад в музыку и культуру
22 октября, 21:07
15 лет на чердаке: британский пенсионер продал коллекцию Pokémon более чем за $2 млн
Раймонд Паулс получит награду правительства Латвии за вклад в музыку и культуру
22 октября, 19:51
Перчатку Таноса с драгоценными камнями стоимостью $25 млн выставят на аукцион
22 октября, 14:05
Названы самые страшные фильмы ужасов в истории: лидер рейтинга не меняется уже четыре года
22 октября, 13:35
Вместо банов - легализация: во Франции учредили премию для книг, созданных с помощью ИИ
21 октября, 13:40
The Beatles возвращаются в центр Ливерпуля: огромный новый музей откроют в 2028 году
20 октября, 18:27
Латвийский фильм «Уля» о легендарной баскетболистке покажут в Риме, Нью-Йорке и других городах мира
20 октября, 17:28
Раймонд Паулс получит награду правительства Латвии за вклад в музыку и культуру

Mixer

Не сухари и не мука: свиные отбивные в панировке из солёных крендельков
23 октября, 12:58
Гороскоп Таро на 24 октября: Тельцам пора устроить себе красивую жизнь, а Козерогам - официально объявить выходной собственной голове
Не сухари и не мука: свиные отбивные в панировке из солёных крендельков
23 октября, 12:24
Время получать: 4 знака, которым Металлическая Коза 24 октября принесёт приятную отдачу
Не сухари и не мука: свиные отбивные в панировке из солёных крендельков
23 октября, 11:51
Делали с душой, но без проекта: мир, где дизайнер ушёл на обед и так и не вернулся
23 октября, 11:41
Овны, Раки, Весы и Водолеи в гороскопе Джорджии Николс на субботу 24 октября
23 октября, 10:41
Яичный суп получится лёгкими хлопьями: вливаю яйца тонкой струйкой и не спешу мешать
23 октября, 10:10
Рыбы, Весы, Скорпионы и Тельцы в ультракоротком гороскопе на субботу 24 октября (+совет)
23 октября, 09:50
Врачи тоже плачут: шесть медицинских сериалов, от которых трудно оторваться
23 октября, 09:17
Не сухари и не мука: свиные отбивные в панировке из солёных крендельков

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
22 октября, 18:00
«Зеленая лампа»: за два дня для Николь из Даугавпилса полностью собрана нужная сумма. Спасибо всем!
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
21 октября, 12:00
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит ни слова. Нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
19 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
19 октября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Паула Ружелло полностью собрана нужная сумма.
16 октября, 17:06
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро
15 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
14 октября, 15:00
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии

Спорт

«Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги - Видео
23 октября, 12:29
Месси прибыл в Испанию, где сегодня получит премию принцессы Астурийской
«Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги - Видео
ВИДЕО
22 октября, 18:22
Месси попросил ChatGPT научить его шахматам - и получил «Козлиные рога»
«Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги - Видео
21 октября, 08:27
Алена Остапенко поднялась на десять мест в мировом рейтинге, но получила травму на турнире в Китае
20 октября, 19:57
Роналду оштрафовали на 255 евро и отстранили на месяц от сборной Португалии
17 октября, 18:17
Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти
16 октября, 14:46
Спасла два сетбола и разгромила соперницу: Остапенко вышла в полуфинал турнира в Ухане
11 октября, 14:57
Артур Шилов стал второй звездой матча НХЛ: победы одержали и команды Гиргенсонса и Блюгерса 
ВИДЕО
11 октября, 12:59
«Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги - Видео
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас