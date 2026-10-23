Ринкевич: новое правительство Латвии можно сформировать до 18 ноября

Читайте нас также Google News Facebook

Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает, что новое правительство страны вполне реально сформировать до Дня провозглашения Латвийской Республики, который отмечается 18 ноября. Об этом он заявил 23 октября в программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама», сообщает агентство LETA.

Отвечая на вопрос о темпах формирования правительства, президент напомнил, что ранее называл желательным сценарием создание нового кабинета министров до государственных праздников и принятие государственного бюджета до Рождества. По его словам, этот план по-прежнему остается осуществимым.

Впрочем, Ринкевич признал, что его «идеальный мир может отличаться от реального».

Президент отметил, что на этой неделе переговоры о создании правительства не начались по вполне объективным и обоснованным причинам.

По его оценке, политическая ситуация сложилась необычная: одна политическая сила получила 41 депутатский мандат, а в обществе существует большой запрос на изменение политического курса. Поэтому и решения в таких условиях не могут быть стандартными.

Ринкевич выразил надежду, что переговоры о формировании правительства начнутся на следующей неделе.

«Я думаю, что задача сформировать правительство до государственных праздников вполне реальна и достижима», - заявил президент.

Он также подчеркнул, что готов вмешаться в процесс, если возникнет необходимость. Однако сейчас, по его словам, нет оснований предпринимать дополнительные шаги или рассуждать о возможных сценариях, поскольку все вопросы могут быть решены в рамках обычного политического процесса.

Кулбергс готовится к переговорам с потенциальными партнерами

Премьер-министр Андрис Кулбергс («Объединенный список») в начале следующей недели намерен встретиться с 41 депутатом своего политического объединения, избранным в Сейм 15-го созыва.

Читайте

Как сообщает LETA, на встрече планируется обсудить программу предполагаемых изменений и дальнейший процесс формирования правительства.

Кулбергс подчеркнул, что перед началом официальных переговоров с другими партиями ему важно заручиться пониманием, поддержкой и участием депутатов собственной фракции.

По словам премьера, план изменений практически готов и вскоре будет представлен всей фракции «Объединенного списка».

После этого Кулбергс намерен начать переговоры с потенциальными партнерами по коалиции - Национальным объединением и «Новым Единством».

После выборов в 15-й Сейм президент Ринкевич поручил Кулбергсу руководить процессом формирования нового правительства.

«Объединенный список» получил на выборах 41 мандат, став крупнейшей политической силой нового парламента.