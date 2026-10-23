На месте стадиона «Skonto» планируют строить дома: футболу оставят еще пять лет

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Один из самых известных футбольных стадионов Риги в будущем может исчезнуть с карты города. Эстонская девелоперская компания Invego договорилась о приобретении территории стадиона «Сконто» и намерена превратить ее в современный городской квартал. Однако в ближайшие годы футбольные матчи здесь продолжатся.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на компанию Invego, подготовка масштабного проекта займет от трех до пяти лет. До начала преобразований застройщик обещает сохранить стадион для футбола еще на пять лет.

Основатель и руководитель Invego Кристьян Торс Вехи считает, что к этому времени Латвия должна получить новый национальный футбольный стадион, а нынешний «Сконто», по его оценке, уже исчерпавший свой ресурс, перестанет быть необходимым.

Компания намерена создать на месте спортивного объекта современную городскую среду, которая станет связующим звеном между историческим центром Риги и развивающимся районом Скансте.

При этом подробности будущего проекта, включая количество жилых домов, их этажность и предполагаемый объем инвестиций, пока не раскрываются.

Ситуация интересна тем, что еще в начале 2026 года Латвийская федерация футбола (LFF) подписала с нынешним владельцем «Сконто», компанией Adventika Group, протокол о намерениях приобрести стадион.

Планировалось реконструировать существующий объект, используя уже имеющуюся инфраструктуру, и превратить его в национальный футбольный стадион.

Проект предполагалось реализовать совместно с государством, Рижской думой и международными футбольными организациями UEFA и FIFA.

Однако окончательное решение о месте строительства нового стадиона так и не было принято.

При этом всего три дня назад, 20 октября, президент Латвийской федерации футбола Вадим Ляшенко сообщал, что создание национального стадиона на 15 тысяч мест может обойтись примерно в 86 млн евро, включая покупку нынешнего стадиона «Сконто», сообщал Lsm.

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Федерация была готова выделить 11 млн евро собственных средств. Однако появление нового потенциального владельца территории может заставить пересмотреть эти планы.

Генеральный секретарь LFF Артурс Гайделс ранее сообщал, что федерация продолжает рассматривать два варианта: реконструкцию «Сконто» и строительство стадиона на Луцавсале. Одним из решающих факторов должна стать экономическая целесообразность каждого проекта.

Есть и третье предложение. Председатель комитета городского развития Рижской думы Эдгарс Бергхолцс («Объединенный список») выступает за строительство национального стадиона в районе Скансте, рядом с Xiaomi Arena.

По его замыслу, там можно было бы создать многофункциональный спортивный комплекс с необходимой инфраструктурой для проведения крупных мероприятий.

Застройщик обещает не торопиться

Руководитель Invego сообщил, что уже проинформировал о планах компании представителей, участвующих в проекте национального стадиона, в том числе президента Латвийской федерации футбола, председателя комитета городского развития Рижской думы и главного архитектора столицы.

По мнению Вехи, пяти лет должно хватить, чтобы власти и футбольное сообщество определились с новым местом для национального стадиона и нашли решение для его создания.

Invego работает в Эстонии, Латвии и Португалии. В группу входит более 60 компаний, а в стадии реализации находятся около 30 девелоперских проектов.

В Риге и ее окрестностях компания уже занимается развитием восьми жилых районов, часть из которых создается совместно с партнерами.