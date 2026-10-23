Lux Express продолжит выполнять рейсы из Риги в Лиепаю, Палангу и Клайпеду до января

liepajniekiem.lv

Компания Lux Express Latvia продлила работу сезонного автобусного маршрута Рига - Лиепая - Паланга - Клайпеда до 3 января 2027 года. Интерес пассажиров к поездкам сохраняется и в низкий сезон, а число пассажиров между Ригой и Клайпедой выросло на 16%. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на компанию.

Изначально маршрут планировалось обслуживать только в туристический сезон. Однако, по данным компании, спрос на поездки сейчас сопоставим с майским уровнем.

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В августе рейсы продлили до 25 октября, а теперь решили продолжить их выполнение до 3 января. Таким образом, автобусное сообщение будет доступно и в конце года, в том числе в период новогодних праздников.

Основную часть пассажиров по-прежнему составляют жители Латвии и Литвы. При этом Lux Express отмечает рост интереса со стороны иностранных туристов. В частности, число путешественников из Германии в этом году увеличилось на 8% по сравнению с 2025 годом.

По данным компании, Рига всё чаще становится отправной точкой для иностранных туристов, которые хотят посетить несколько городов Балтии. Приехав в латвийскую столицу, они отправляются также в Лиепаю, Клайпеду и другие места.

Пока маршрут сохраняет сезонный статус, однако Lux Express не исключает, что в будущем автобусы могут курсировать круглый год, если спрос на поездки продолжит расти.

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На маршруте по-прежнему будет выполняться один рейс в день в каждом направлении. Расписание останется прежним.

С понедельника по субботу автобусы будут отправляться с Рижского международного автовокзала в 7:00, а с автовокзала Лиепаи - в 10:30. По воскресеньям отправление из Риги запланировано на 11:30, из Лиепаи - на 15:00.

Из Клайпеды автобусы с понедельника по субботу будут отправляться в 12:55, а по воскресеньям - в 17:10.

Поездка из Риги в Клайпеду занимает около пяти часов десяти минут, а из Лиепаи в Клайпеду - примерно час сорок минут.

Как сообщалось ранее, оборот компании Lux Express Latvia в 2025 году составил 5,676 млн евро - на 50% больше, чем годом ранее. Убытки сократились на 40,4% и составили 211 231 евро.

Компания Lux Express Latvia зарегистрирована в 1994 году. Её уставный капитал составляет 193 404 евро. Согласно данным Firmas.lv, компания принадлежит зарегистрированной в Эстонии Lux Express Estonia.