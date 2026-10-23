Латвийские рыбаки опасаются остановки промысла: спор разгорелся из-за трески

Еврокомиссия предлагает в 2027 году увеличить вылов салаки и кильки в Балтийском море, но одновременно сократить допустимый случайный вылов трески. Латвия намерена возражать: рыбаки предупреждают, что это ограничение может помешать промыслу других видов рыбы.

Министерство земледелия Латвии выступает против сокращения лимита на прилов трески. Директор департамента рыбного хозяйства министерства Нормундс Риекстиньш в интервью Latvijas Radio назвал этот вопрос «красной линией» для страны.

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Речь идёт не о возобновлении целенаправленного промысла трески - он остаётся запрещённым. Спор касается рыбы, которая случайно попадает в сети при вылове других видов.

Больше салаки и кильки, меньше трески

Предложение Еврокомиссии предусматривает увеличение допустимого вылова в 2027 году по сравнению с нынешним:

салаки в центральной части Балтийского моря - на 49% ;

; кильки - на 44% ;

; салаки в Рижском заливе - на 11% ;

; салаки в Ботническом заливе - на 3%.

При этом лимит случайного вылова восточнобалтийской трески предлагается сократить на 51%.

Для Латвии предложенный объём составляет около 18 тонн. По словам Риекстиньша, это меньше фактического прилова только прибрежных рыбаков страны в 2024 году - тогда он достиг 29 тонн.

В министерстве считают, что при увеличении квот на салаку и кильку столь существенное сокращение допустимого прилова трески создаст препятствия для рыбаков.

Как треска может остановить другой промысел

Прилов - это рыба, которую не собирались ловить, но которая оказалась в сетях вместе с основным уловом. По словам рыбаков, полностью исключить попадание трески в орудия лова невозможно, а её количество меняется от года к году.

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Глава Курземской ассоциации рыбаков Марис Станкевичс предупреждает: когда лимит прилова будет исчерпан, придётся прекращать и промысел, при котором в сети может попадать треска. Таким образом, увеличенные квоты на другие виды рыбы сами по себе ещё не гарантируют возможности их выловить.

По оценке Станкевичса, последствия могут затронуть и рыбопереработчиков. Представители отрасли не исключают протестов.

Почему Еврокомиссия предлагает ограничения

Причина - тяжёлое состояние запасов трески. Как указывает Еврокомиссия, ограничения, действующие с 2019 года, пока не привели к улучшению ситуации. Поэтому предлагается сохранить запрет на целевой промысел и уменьшить допустимый прилов.

Латвийская природоохранная организация Pasaules Dabas fonds поддерживает существенное сокращение прилова трески и использование более щадящих орудий лова. Она также призывает установить меньшую квоту на кильку и сохранить запрет на её промысел в период нереста.

Руководитель программы Балтийского моря и водных ресурсов организации Магда Йентгена подчёркивает: улучшение показателей отдельных рыбных запасов ещё не означает их полного восстановления.

Оценка Еврокомиссии также показывает, что ситуация различается по видам и районам. Запасы салаки в Рижском заливе находятся в хорошем состоянии, численность кильки выросла. Однако запасы салаки в центральной Балтике всё ещё ниже устойчивого уровня, а положение трески остаётся критическим.

Когда примут решение

Квоты на 2027 год обсудят на заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству 26–27 октября. Министры рассчитывают достичь политического соглашения, после чего формальное утверждение решения ожидается в ноябре.

До этого предложение Еврокомиссии остаётся предметом переговоров. Латвия намерена добиваться сохранения возможностей для промысла, тогда как природоохранные организации призывают не ослаблять меры по восстановлению рыбных запасов.