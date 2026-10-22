22 октября 2026, 11:30 Валерия Леонова

Яунмокский замок приглашает вместе создать самый большой в мире рождественский венок

Яунмокский замок приглашает вместе создать самый большой в мире рождественский венок

В парке Яунмокского замка неподалеку от Тукумса готовятся к необычному рождественскому рекорду. Здесь хотят создать гигантский венок Адвента диаметром около 172 метров и окружностью 540 метров, сообщает Jauns.lv.

Стать участником этого проекта может любой желающий, информирует Тукумское самоуправление.

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Первые работы начнутся уже в пятницу, 23 октября. Организаторы приглашают семьи с детьми, друзей, школьников, студентов и трудовые коллективы. Специальные навыки не требуются - достаточно желания помочь.

Идея принадлежит Яунмокскому замку, находящемуся в ведении предприятия Latvijas valsts meži (LVM). Для будущего венка уже подготовлен каркас, который добровольцам предстоит украсить еловыми ветками.

Интересно, что ветки не будут специально срезать ради праздничного украшения. Для создания венка используют остатки еловых ветвей после лесозаготовительных работ. Так материал, который обычно остается в лесу, получит новое применение.

Совместные работы пройдут в музейном парке Яунмокского замка в Тумской волости Тукумского края. Присоединиться можно в следующие дни:

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Яунмокский замок приглашает вместе создать самый большой в мире рождественский венок

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  • 23 октября - с 10:00 до 20:00;
  • 24 и 25 октября - с 10:00 до 18:00;
  • 7 и 8 ноября - с 10:00 до 18:00.

В начале каждого часа организаторы будут проводить небольшой инструктаж. Поэтому приходить можно в любое удобное время, желательно к началу очередного часа.

Участникам советуют взять рабочие перчатки, непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать. При работе с еловыми ветками придется иметь дело и со смолой.

Предварительная регистрация не обязательна. Однако семьи, школьные классы и организованные группы могут заранее сообщить о своем участии по телефону 26187442 или электронной почте info@jaunmokupils.lv.

Для участников создания венка посещение музея Яунмокского замка будет бесплатным.

Гигантское рождественское украшение станет своеобразным началом еще одного проекта. В конце ноября в Яунмокском замке планируют открыть выставку, посвященную ели. Она разместится в помещениях всего замка.

 

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Яунмокский замок приглашает вместе создать самый большой в мире рождественский венок

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Яунмокский замок приглашает вместе создать самый большой в мире рождественский венок

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