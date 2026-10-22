В Риге можно бесплатно проверить родинки: как записаться на 29 октября

Рижская 1-я больница приглашает на бесплатную проверку родинок и других образований кожи. Приём пройдёт 29 октября с 9:00 до 13:00. Предварительная запись обязательна.

Это возможность пройти обследование без расходов: в частных клиниках Латвии приём дерматолога может стоить около 60–80 евро, при этом дерматоскопия иногда оплачивается отдельно. Цена зависит от специалиста и объёма проверки.

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Как записаться

Позвоните по номеру 67366323 и уточните наличие свободных мест на бесплатную проверку родинок. Телефон работает:

по будням - с 8:00 до 18:00 ;

; по субботам - с 9:30 до 15:00.

Обследования пройдут по адресу: Рига, улица Бруниниеку, 5, корпус 2, первый этаж, конференц-зал.

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Кому особенно стоит проверить кожу

В первую очередь - тем, у кого родинка меняет размер, форму или цвет, отличается от остальных, зудит или кровоточит, либо появилось новое необычное образование. Такие изменения не обязательно означают рак, но требуют оценки дерматолога. Если они уже есть, откладывать обращение ради бесплатной акции не стоит.

Обсудить необходимость проверки особенно полезно людям с большим количеством родинок, светлой кожей, которая легко обгорает, перенесёнными солнечными ожогами и случаями меланомы в семье.

Во время приёма врач осмотрит образования с помощью оптического дерматоскопа - прибора, позволяющего рассмотреть их под увеличением. Если обнаружатся подозрительные изменения, дерматолог объяснит, какие обследования нужны дальше. Раннее выявление меланомы существенно повышает шансы на успешное лечение.